¿Estamos listos para los chinos? (II)

En el escrito anterior creemos haber demostrado desde la posición de un comandante en retiro, a los mandos superiores de la fuerza pública de hoy, que los aumentos de salarios merecidos sin lugar a dudas, hasta hoy no han correspondido a las expectativas y esperanzas de una seguridad ciudadana superior y ejemplar. Además, que los miembros de la Policía Nacional (PN ), ya con una remuneración entre las mejores y justa para sostener una vida decente con su familia, busquen otros ingresos vendiendo sus tiempos de descanso, al igual que ejerciendo de taxistas, buseros o camioneros, con la anuencia o indiferencia de sus superiores, no deja de ser un desahogo a la codicia insaciable y falta de devoción y amor por la carrera policial, y que constituye una ausencia de liderazgo y mística en la cúspide de la organización y evidente indicios de corrupción administrativa, los actos de abusos y explotación desconsiderada hacia los subalternos uniformados, al despojarlos y desviar hacia una cuenta de millones que solo disponen los directores de la PN, un porcentaje del ingreso del “camarón” que se gano el subalterno.

El pasador de seguridad o tornillo del centro del equilibrio social, administrativo y político lo constituye la fuerza pública, pero con conducción y conducta impecable de todos sus miembros, comenzando con sus jefes y directores dando el ejemplo.

La asignación reciente del nuevo director de la PN, comisionado Alonso Vega Pino, le brinda la coyuntura irrepetible de corregir el rumbo; o sobre su conciencia, terminar de precipitar la descomposición moral y disciplina de la institución, garante del equilibrio nacional.

El científico más destacado del siglo pasado, Albert Einstein, expresó: “Cómo pretender que las cosas mejoren si todo lo seguimos haciendo igual”. Panamá y su institucionalidad respectiva no podrán alcanzar los índices normales de seguridad publica, si los dos engranajes fundamentales para lograrlo, la PN y el sistema carcelario, entran en crisis.

Ya analizamos la PN. Veamos ahora el sistema carcelario. El porcentaje de delincuentes reincidentes que retornan a las cárceles por otras infracciones a la ley o similares es del 62%, el más elevado de la región. Al 50% de estos reincidentes, el Estado no logró educarlo durante la edad para ello y, por supuesto, no tienen una profesión para trabajar y ganarse el pan. Luego recurren a la vida fácil o la profesión de la delincuencia. En ocasiones, estos reinciden para regresar a la cárcel, donde tendrán la seguridad de techo, cama, comida gratis y provocan ser arrestados. También existen otras causas, como la deserción escolar derivados de hogares destruidos por el vicio y la promiscuidad, orfandad temprana, pobreza extrema etc. El otro 12% corresponde a los delincuentes crónicos o consuetudinarios que envejecerán como tales. Para estos, habrá que diseñar actividades especiales productivas.

Ya, precisando, tenemos en el complejo de las Joyas unos 10 mil privados de libertad que promedian los 35 años de edad. El sistema de corrección, más las Iglesias y otras oenegés, como Jesús Luz de Esperanzas, juntas, solo rehabilitanal 10% de la población penal, 10 mil privados de libertad o sea solo mil. Salen en libertad todos los años 3 mil 200 reos. Quiere decir que 2 mil 200 salen más perturbados a delinquir. Los otros 9 mil que se mantienen detenidos no reciben ninguna capacitación profesional y se convierten en delincuentes vitalicios y huéspedes permanentes de las cárceles. ¿Qué deberíamos hacer? Cambiar el sistema como lo recomendó Albert Einstein hace un siglo, en vez de cárceles para albergar a paisanos desdichados, muchos víctimas de gobernantes indolentes y deficientes y de la inequidad social. Todo concluye en el laberinto de los conflictos sociales, como falta de educación y formacion profesional. La solución que nos sugiere el sentido común y lógico consiste en la masificación del esfuerzo y resultados que realizan las Iglesias, oenegés y el Estado y esto solo selograría mediante la innovacion que sugiere Einstein, la educacion, y transformar las cárceles en escuelas correccionales para artesanos, técnicos y granjas. Al final de cuentas, todo aquel sentenciado con privación de su libertad, en vez de ingresar a la cárcel de barras de acero ya obsoletas, donde se violan los derechos humanos, ingresa obligatoriamente a una escuela para profesionales, con una administración del Estado, Inadeh, empresa privada, Iglesias, Ampyme, trabajadores, gremios de profesionales. Facultad de Agronomía, sindicato de industriales, entre otros.

El autor es general (r) excomandante de la Guardia Nacional