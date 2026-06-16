Réplica a la nota ‘Cómo opera la ofensiva digital contra quienes cuestionan la reactivación de una polémica mina de cobre en Panamá’

Estimado señor Jorge Molina Director Editor de La Prensa Panamá:

Me dirijo a usted tras la publicación del reportaje Cómo opera la ofensiva digital contra quienes cuestionan la reactivación de una polémica mina de cobre en Panamá, publicado el 15 de junio de 2026, para compartir información relevante que expuse durante mi conversación de cerca de dos horas con la periodista Sol Lauría y que no quedó reflejada en el artículo.

Sobre mi identidad y mi trabajo:

Soy Jaime Torrero, fundador de Orgullo Minero Latinoamérica, plataforma que surge en 2020 como grupo de Facebook creado por la paralización de operaciones en Cobre Panamá por la pandemia (un espacio de desahogo para trabajadores y sus familias). Con el tiempo evolucionó hacia la educación minera, la defensa del derecho al trabajo de los profesionales del sector y la promoción de la minería responsable como actividad regulada.

Opero bajo mi nombre real, con cuentas públicamente registradas, con mi rostro y mi trayectoria verificables. Trabajé 15 años como Coordinador del Programa de Educación Comunitaria en Cobre Panamá, perdí ese empleo con el cierre en 2023, y desde entonces soy independiente. No tengo relación contractual ni laboral con la empresa ni con First Quantum Minerals.

Lo que la periodista escuchó y el artículo no reflejó:

Durante nuestra conversación le expliqué que quienes expresamos opiniones distintas sobre este tema también somos objeto permanente de hostigamiento digital. Me ofrecí a compartir evidencias de ello. Esa información no fue incorporada en la publicación.

Hoy adjunto a este correo capturas de pantalla documentando algunos de esos ataques: comentarios que me llaman “vende patria”, “mal panameño” y “actor de la película El Vende Patria”; mensajes directos hostiles enviados por cuentas que posteriormente fueron eliminadas o bloqueadas; e incluso una publicación que insta explícitamente a “prender fuego” a instalaciones de la mina. Varias de las cuentas que me atacan ya no existen. Yo, en cambio, soy completamente verificable.

Esta asimetría ( que el reportaje omite) es parte esencial de la realidad que viven quienes participamos en este debate desde el lado de la minería responsable.

Sobre el uso de herramientas de producción digital:

El artículo insinúa que mis videos “parecen ser del rostro de Torrero modificado con inteligencia artificial.” Uso HeyGen, una plataforma legítima de producción de video educativo ampliamente utilizada por creadores, medios y empresas en todo el mundo. No es una herramienta de fabricación de identidades ficticias. Presentarla de esa manera, en el contexto de una investigación sobre deepfakes y perfiles fraudulentos, genera una impresión inexacta sobre mi trabajo.

Mi invitación, aún en pie:

Le propuse a la periodista visitar las comunidades de Donoso para que pudiera conversar directamente con las familias afectadas por el cierre. Ninguna historia puede contarse de manera completa sin escuchar a quienes la viven todos los días. Esa invitación sigue abierta.

Respeto el periodismo de investigación y el derecho de examinar asuntos de interés público. Precisamente por ese respeto, solicito que cuando una persona dedica tiempo a compartir su experiencia con honestidad, su testimonio sea reflejado de manera equilibrada.

Por lo anterior, y al amparo del Artículo 14 de la Ley 22 de 2005 y del Artículo 43 de la Constitución Nacional de Panamá, solicito la publicación de esta carta como ejercicio de mi derecho de réplica, con la misma prominencia editorial que la publicación original, dentro del plazo legal correspondiente.

Atentamente,

Orgullo Minero Latinoamérica

Prof. Jaime Torrero Espinosa

Las réplicas son publicadas como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.