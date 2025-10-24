Réplica a la nota sobre la compra de uniformes y botas para la Policía Nacional

En relación con los señalamientos sobre la transparencia del proceso de adquisición de uniformes y botas para la Policía Nacional, expuestos en la publicación del diario La Prensa del miércoles 22 de octubre, titulada “Por la vía exprés: Minseg selecciona al proveedor de la Policía en 4 horas; es un contrato de $6.9 millones”, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) considera pertinente aclarar imprecisiones y afirmaciones erróneas contenidas en esta nota.

Primero, no hubo selección de contratista, únicamente se cumplió con el documento estandarizado OTR-0002, disponible en el portal de PanamaCompra, correspondiente al “formulario de seguimiento de solicitud de cotizaciones”. Este documento es exigido en cumplimiento del procedimiento normativo.

Respecto a la supuesta compra de uniformes de la Policía en cuatro horas, dicho plazo está establecido por la “Guía de Cotización en Línea” de la plataforma PanamaCompra. Es impreciso decir que hay un contrato por $6.9 millones; la Policía Nacional no mantiene, a la fecha, ninguna compra por ese monto.

En relación con la afirmación de que se trata de una contratación especial por supuesta “emergencia”, el Minseg recuerda que el “Estado de Emergencia” es un hecho público, declarado en la provincia de Bocas del Toro mediante la Resolución de Gabinete N° 48 del 27 de mayo de 2025, modificada por la Resolución de Gabinete N° 65 del 24 de junio de 2025, en concordancia con el Decreto de Gabinete N° 27 del viernes 20 de junio de 2025, que declara el estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro.

El Minseg reitera que no ha seleccionado proveedor alguno de uniformes y botas. La ley exige que dicho procedimiento se realice mediante resolución motivada, conforme al artículo 36 de la Ley 153 del 8 de mayo de 2020, que modifica la Ley 22 del 27 de junio de 2006. Por lo tanto, a la fecha, no se ha emitido resolución alguna.

Este ministerio no ha celebrado ningún contrato, toda vez que el proceso ni siquiera fue adjudicado. Se trató de un procedimiento de cotización en línea, regulado por el artículo 161 del Decreto Ejecutivo N° 439 del 10 de septiembre de 2020, el cual solo avanzó hasta el formulario de seguimiento.

Las réplicas son publicadas como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.

Nota del editor: Las publicaciones de La Prensa sobre la compra de uniformes y botas para la Policía Nacional (PN), por un monto de $6.9 millones, se sustentan en documentos aportados por el Ministerio de Seguridad (Minseg) y la PN al portal Panamá Compra, entre otras fuentes. Uno de esos informes fue expedido por la PN, y en él se indica lo siguiente: “La cotización presentada por Max Gear, Inc. para los renglones Uniformes de policía y Botas de hombre ha sido seleccionada, y se procederá a solicitar al proponente seleccionado los documentos requeridos para continuar con el proceso de contratación”. Por esta razón, en las notas de La Prensa se informa que Max Gear fue seleccionada como proveedora de los equipos.