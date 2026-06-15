Réplica a la nota titulada ‘Cómo opera la ofensiva digital contra quienes cuestionan la reactivación de una polémica mina de cobre en Panamá’

Panamá, 15 de junio de 2026

Señor Jorge Molina

Presidente | Director

Diario La Prensa

Estimado Lic. Molina:

Solicito formalmente el derecho a réplica de Panamá en Directo en relación con la investigación publicada sobre una red digital vinculada al debate minero.

La publicación menciona a Panamá en Directo de manera reiterada y le atribuye participación en una estructura de desinformación y hostigamiento digital.

La investigación termina asociando a nuestro medio con una serie de conductas atribuidas a cuentas anónimas, perfiles falsos y estructuras digitales cuya relación con Panamá en Directo no existe y por ende no fue demostrada. Incluso utiliza publicaciones de nuestra cuenta oficial de Instagram sin establecer una distinción clara entre el medio legítimo y la cuenta que falsa que usa nuestro nombre.

Consideramos que la nota genera una afectación reputacional importante al asociar a Panamá en Directo con cuentas falsas, perfiles anónimos y operaciones coordinadas.

Por respeto al derecho de los lectores a recibir información completa y equilibrada, solicitamos un espacio de réplica en igualdad de condiciones para exponer nuestra posición, aclarar los señalamientos formulados.

No estamos cuestionando el derecho de La Prensa a investigar ni a publicar sobre asuntos de interés público. Lo que cuestionamos es que se formulen señalamientos de tal gravedad contra nuestro medio de comunicación sin que se aporten pruebas suficientes y verificables que los respalden.

Esperamos que La Prensa, en apego a los principios de pluralidad, transparencia y responsabilidad periodística, conceda este derecho de réplica.

Atentamente,

Edwin E. Cabrera U.

Director

Panamá en Directo

Las réplicas son publicadas como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.

Nota del editor:

La nota titulada Cómo opera la ofensiva digital contra quienes cuestionan la reactivación de una polémica mina de cobre en Panamá, publicada el 15 de junio de 2026, identifica a Panamá en Directo como una página de Facebook creada en 2024 que aparenta ser un medio de comunicación utilizado para difundir desinformación y hostigamiento digital en torno al debate minero. No se refiere al programa radial Panamá en Directo, de Radio Panamá, ni a sus conductores.

La investigación documenta con precisión —mediante datos de la Biblioteca de Anuncios de Meta, capturas de pantalla y enlaces verificables— que la página de Facebook ha sido identificada como parte de una estructura que comparte datos de contacto, narrativas y pautas publicitarias. El reportaje describe la página de Facebook Panamá en Directo (no al programa radial) como una que “difunde videos y publicaciones que utilizan la identidad visual de medios internacionales, locales e incluso inexistentes”. Esa mecánica de suplantación de la identidad de medios legítimos es, precisamente, uno de los hallazgos centrales de esta investigación.