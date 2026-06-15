Réplica de Cobre Panamá a la investigación ‘Taladores digitales’

Panamá, 15 de junio de 2026

Señor Jorge Molina

Presidente y Director Editorial

Diario La Prensa

Estimado señor Molina:

Nos dirigimos a usted para expresar nuestra profunda indignación por el reportaje publicado por La Prensa el día de hoy 15 de junio de 2026 y titulado “Cómo opera la ofensiva digital contra quienes cuestionan la reactivación de una polémica mina de cobre en Panamá”.

La periodista autora de la pieza, Sol Lauría, nos contactó el 11 de junio identificándose como parte de una alianza investigativa liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con participación de siete medios de la región, entre ellos Revista Concolón. Sin embargo, omitió informar que su medio formaba parte de dicha investigación y que el contenido sería publicado por La Prensa.

Tal como le manifesté durante la reunión que sostuvimos el pasado 1 de junio de 2026 en sus oficinas, reiteramos que cualquier consulta o requerimiento de información relacionado con la empresa sería atendido oportunamente y que mi persona sería el punto de contacto para tales efectos, situación que no ocurrió en este caso.

Adjuntamos la comunicación completa remitida a la periodista, la cual fue enviada con copia al Colegio Nacional de Periodistas y al Fórum de Periodistas de Panamá, para que pueda apreciarse claramente qué partes de nuestra respuesta fueron omitidas y cuáles fueron presentadas de manera parcial.

Tal como expresamos en dicha comunicación, nos preocupa profundamente que en Panamá se siga intentando deslegitimar cualquier postura distinta a la de ciertos sectores, particularmente cuando la libertad de expresión y el debate democrático deben aplicar por igual para empresas, trabajadores, comunidades y ciudadanos.

Por lo anterior, solicitamos que la comunicación remitida a la periodista sea publicada íntegramente como ejercicio de nuestro derecho a réplica y con una difusión equivalente a la otorgada al reportaje original, incluyendo la página web de La Prensa, sus redes sociales, canal de WhatsApp, newsletter y edición impresa, con una visibilidad y un espacio proporcional al otorgado a la publicación cuestionada.

Copiamos nuevamente esta comunicación al Colegio Nacional de Periodistas y al Fórum de Periodistas de Panamá porque consideramos importante recordar que el ejercicio responsable del periodismo exige rigor, balance y verificación de los hechos.

Atentamente,

COBRE PANAMÁ

Maru Gálvez

Gerente de Relaciones Públicas

Las réplicas son publicadas como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.

Nota del editor:

La nota Cómo opera la ofensiva digital contra quienes cuestionan la reactivación de una polémica mina de cobre en Panamá, de los periodistas Sol Lauría y Pablo Medina Uribe, es una investigación transfronteriza liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en alianza con La Prensa, Concolón y otros seis medios de comunicación de la región. Sol Lauría contactó a Cobre Panamá, se identificó como periodista, especificó que representaba a un grupo de medios, explicó en qué consistía la investigación, envió un cuestionario y solicitó que las respuestas fueran enviadas antes del domingo 14 de junio. Cobre Panamá no ha contestado ninguna de las seis preguntas. La Prensa reitera su interés en recibir respuesta a ese cuestionario y solicita a Cobre Panamá su pronta atención.