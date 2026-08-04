Réplica de Vicente Carretero Napolitano

Panamá, 30 de julio de 2026.

Licenciado

JORGE MOLINA

Director del Periódico LA PRENSA

E.S.D.

Ref: Derecho de réplica y rectificación

Respetado Licdo. Molina:

Me dirijo a usted, en su calidad de Presidente de este medio de publicación, y lo hacemos en segunda ocación en menos de dos (2) meses para ejerces mi derecho de réplica y rectificación que nos concede la Ley 22 de 2005, en su artículo 2 y que establece lo siguiente:

“Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de cualquier medio de comunicación que se dirija al público en general, tiene derecho a efectuar, por el mismo órgano de difusión, su réplica, rectificación o respuesta en las condiciones que establece la presente

La réplica, rectificación o respuesta deberá tener el mismo espacio que la noticia o referencia que lo agravia, y podrá ser razonablemente mayor, conforme a las circunstancias especiales de cada caso, según la disponibilidad del medio.

Los medios tendrán que reservar un espacio o sección permanente para la publicación o difusión de la réplica, rectificación, respuesta, aclaración y comentario de los lectores o cualquier persona afectada por la noticia.

La publicación o difusión de la réplica, rectificación o respuesta deberá efectuarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recibo, por el medio de comunicación a través del cual se haya difundido la información o referencia que se cuestione. Se concede un término de veinticuatro horas adicionales cuando el medio compruebe que le fue imposible cumplir con el término inicial por causas ajenas a su voluntad.

La publicación parcial o defectuosa dará lugar a que el agraviado recurra ante los tribunales por violación a este derecho”.

Este derecho de réplica y rectificación que ejercemos es al obedece al inminente hostigamiento, que a través de este medio se ha ejercido en contra de mi persona, aún a pesar de haberles puestos en conocimiento, que la información que llevan publicando, esta dotada de impresiciones y falsedades. Pues rebasan el derecho a la información, para recaen en una violación clara a mi derecho a la imagen, buen nombre y reputación.

Precisamente en razón de ello, mi persona presenta querella en contra de este periódico y de Rolando Rodríguez, el cual se identifica con el núm. De carpetilla 202600054225; radicada en la Fiscalía de Atención Primaria, Sexta Sub-Regional, y la cual esta en espera que ambos se presenten a notificar, a pesar de haberse girado boletas de citación para comparecer ante dicha Autoridad el 20 de julio de 2026, a las 2:00 p.m. y de la cual han hecho caso omiso.

Entendiendo entonces, que dicha renuencia obedece precisamente a esta nueva publicación, la cual es objeto de derecho a réplica, titulada “Carretero y la red que movió $2,600 millones de Pdvsa” difundida en primera plana el martes 28 de julio de 2026, en la sección “Unidad Investigativa” y bajo la responsabilidad del periodista Rolando Rodriguez R.

La referida publicación contiene afirmaciones que considero falsas, inexactas y lesivas para mi honor, reputación e imagen, que arriban a conclusiones que no solo carecen de sustento fáctico suficiente; sino que además generan confusión en la opinión pública y afectan injustificadamente a personas y empresas que operan de manera legítima.

La libertad de expresión y la libertad de prensa constituyen pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Sin embargo, estos derechos conllevan también la responsabilidad de verificar la información publicada y de actuar con apego a la verdad, la objetividad y el respeto por los derechos de terceros. La libertad de expresión encuentra sus límites cuando se vulneran derechos fundamentales protegidos por la ley.

Sin importar con lo antes mencionado, este medio, al igual que el periodista ROLANDO RODRIGUEZ deciden reincidir de forma flagrante en conductas difamatorias y contrarias a la Ley. En dicha publicación, se afirma de manera temeraria e irresponsable que los hermanos del señor Ramón Carretero, incluyéndome a mí Vicente Luis Carretero de forma directa, nos hemos beneficiado de contratos con los gobiernos de Venezuela y Cuba por años" lo que es totalmente falso. Con lo cual se da a entender que mi persona ha cometido delitos de corrupción e inclusive de Blanqueo de Capitales, lo cual afecta mi honra e imagen, pues sobre mi no pesa condenda, ni investugación penal alguna.

Con dicha publicación se pretende no sólo distraer, sino eludir la responsabilidad penal, que tienen ustedes al violentar con dichas publicaciones mi derecho a la Imgen y Honra. Traduciendo esta nueva publicación en un claro acto de venganza en mi contra, por haber acudido ante el Ministerio Público, para hacer valer mi derecho.

Precisamente, al ser ya una práctica de este medio y de este periodista, hace unos meses atrás, un exdirectivo de La Prensa fue calificado públicamente y se mencionó que el honor mal concedido se convierte en deshonra por su conducta de chantaje, esto quedó plasmado en redes sociales oficiales del embajador de Estados Unidos en Panamá.

Ante esta nueva agresión mediática, manifiesto categóricamente como sigue:

1. Falsedad Absoluta de las Acusaciones: nunca he realizado negocios, intermediaciones ni contratos con el gobierno de Cuba ni con el gobierno de Venezuela. Ninguno de mis ingresos patrimoniales o comerciales proviene de negocios con Cuba y Venezuela.

2. Mi trayectoria Empresarial es Lícita y Privada: Soy un empresario independiente cuya actividad se centra en el sector privado y global. A través de un trabajo honesto y estrictamente apegado a la ley, he generado empleo digno para miles de panameños.

3. La publicación de La Prensa contiene afirmaciones e insinuaciones que, lejos de contribuir al debate público informado, tienen el potencial de causar daños significativos a personas, empresas y terceros inocentes que desarrollan actividades lícitas y transparentes.

4. Por respeto a la verdad, a los principios del periodismo responsable y a los derechos de las personas y empresas mencionadas, solicito que esta réplica sea publicada con la misma relevancia otorgada a la publicación original.

Atentamente

Vicente Luis Carretero Napolitano

Las réplicas son publicadas como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.

Nota del editor:

El señor Vicente Carretero responde con una réplica a un reportaje de investigación publicado esta semana por La Prensa, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.info, Transparencia Venezuela y el Diario de Cuba, una alianza periodística internacional que desde hace meses abordó este y otros temas. Sin entrar a polemizar sobre el hecho de que el quejoso tocó asuntos en su réplica que no guardan relación alguna con esta publicación, aprovechándose maliciosamente de las circunstancias, pasamos a responderle.

El señor Carretero se queja de que en el reportaje se anotó que él y sus hermanos se han beneficiado de contratos de los gobiernos de Venezuela y Cuba, lo cual –dice– es totalmente falso. Con solo su palabra, el señor Carretero pretende borrar todo vestigio de venta de vehículos, bicicletas y otros artículos de su marca en Cuba. También intenta que se ignore que empresas en las que han estado miembros de su familia hicieron negocios en y con Cuba o los innumerables viajes de su hermano a la isla –que no eran solo de placer– o sus multimillonarios negocios de construcción y petróleo con Venezuela, algo que han publicado, además, los más reputados medios de Estados Unidos. Pero, ¿hasta allá llegan sus quejas y réplicas?

Señala que tener contratos con Cuba y Venezuela, según él, “da a entender que mi persona ha cometido delitos de corrupción e inclusive de blanqueo de capitales, lo cual afecta mi honra e imagen, pues sobre mí no pesa condena ni investugación [sic] penal alguna”. Es menester aclararle no solo que en ninguna parte del reportaje se hacen tales afirmaciones, sino que esas son sus propias deducciones y conclusiones. Si cabe una réplica, es la de sus hermanos, y no por la publicación, sino por lo que usted afirma públicamente sobre esos contratos con esos países.

Agrega que el reportaje violenta “…mi derecho a la Imgen [sic] y Honra […] traduciendo esta nueva publicación en un claro acto de venganza en mi contra por haber acudido al Ministerio Público…”.

Ha de ser a un nuevo idioma la traducción, ya que, en primer lugar, La Prensa no tiene control alguno sobre otros medios ni cuestiona su legítimo derecho de acudir al Ministerio Público. No obstante, aclaramos a nuestros lectores que esta es una investigación periodística que comenzó mucho antes de que el señor Carretero procediera legalmente contra el medio. Pero, para ampliar su derecho a réplica, seguramente el señor Carretero puede aportar los hechos y/o documentos que sustentan sus argumentos. La Prensa, a su vez está en condiciones de probar –por medios documentales y fácticos– que no hizo falta su querella ni sus elucubraciones para investigar y publicar. Claramente, su traductor necesita ajustes.

Por último, el nombre de Vicente Carretero no es mencionado en este reportaje ni una sola vez, por lo que su alegada “falsedad absoluta” de supuestas acusaciones en su contra, así como su réplica, no solo carecen de validez, sino de sustento.