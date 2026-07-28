Los negocios crudos de Ramón Carretero y el misterio del petróleo cubano

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INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Sociedades asiáticas vinculadas al empresario panameño realizaron envíos de petróleo de Pdvsa a Malasia por unos $2600 millones entre mayo y septiembre de 2025. La petrolera venezolana envió, además, nueve barcos a Cuba para aliviar la crisis energética de la isla, pero su destino es incierto.

El entorno de Nicolás Maduro hizo negocios millonarios con el crudo de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) hasta los meses previos a su captura y antes del bloqueo naval de Estados Unidos en el Caribe. Sociedades registradas en China, Singapur y Hong Kong relacionadas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano casi monopolizaron la comercialización del crudo estatal durante el año 2025.

Una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.Info, Transparencia Venezuela, La Prensa de Panamá y Diario de Cuba descubrió que al menos tres compañías de papel, Hangzhou Energy, Shineful Energy y Forever Energy Trading, despacharon 47 millones de barriles de crudo desde puertos venezolanos entre mayo y septiembre de 2025, según datos internos de la petrolera estatal.

Los despachos de estas sociedades cotizaron aproximadamente $2,600 millones, de acuerdo con el cálculo de esta alianza, basado en los precios internacionales del crudo.

Los nombres de Ramón Carretero y Carlos Malpica Flores, el sobrino de Maduro, no aparecen formalmente en los documentos oficiales de Hangzhou Energy, Shineful Energy y Forever Energy Trading, ya que estas compañías de maletín eran manejadas por prestanombres, según indicaron tres fuentes dentro de Pdvsa. Asimismo, el diario estadounidense The New York Times había publicado en mayo de 2026 que, aunque los responsables de Hangzhou Energy se encontraban formalmente en China, Malpica Flores y Carretero la representaron en reuniones de Pdvsa.

Desde la llegada de Maduro al poder, en 2013, Carretero se convirtió en un personaje clave en Caracas. El presidente venezolano le entregó decenas de contratos multimillonarios que incluyeron desde la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez hasta la implementación del “Carnet de la Patria“, una suerte de identificación alternativa a la cédula de identidad que ampliaba el control del régimen sobre la ciudadanía a cambio de subsidios. El negocio mayor llegó años después con la venta del petróleo de Pdvsa, cuando las sociedades de Carretero se volvieron imprescindibles para eludir las sanciones aplicadas por Estados Unidos.

Este equipo accedió a documentos internos de Pdvsa que permitieron reconstruir la ruta de la venta de crudo entre mayo y septiembre de 2025. Esa información incluye el nombre de las empresas que lo comercializaron, las fechas de esos recorridos marítimos y los destinos de los cargamentos.

Los registros de despacho de crudo revisados muestran que casi todos los movimientos de petróleo que hicieron estas tres sociedades tuvieron a Malasia como destino principal, pero también que otros embarques llegaron al puerto de Matanzas, en Cuba, como parte del auxilio permanente que la Revolución Bolivariana tenía con el régimen de los Castro, cortado en seco luego de la captura de Maduro el 3 de enero pasado y el consiguiente tutelaje en materia petrolera que ejerce la administración Trump sobre Venezuela.

El nexo de Carretero con el régimen cubano, así como su relación con Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido en la isla como "El Cangrejo", fue revelado CLIP, Transparencia Venezuela y Armando.Info en diciembre pasado. La bitácora de la aeronave en la que Carretero se accidentó en el aeropuerto de Maiquetía el 24 de septiembre de 2025 confirmó que El Cangrejo también voló en esa aeronave.

Pero la influencia de Carretero en la isla es tal que Edwin Pitty Madrid, el embajador panameño en La Habana desde noviembre de 2024, representó como abogado a empresas del propio Carretero en Caracas, así como a compañías del grupo familiar en Panamá.

Mezcla Malasia

Los documentos revelan que Malasia fue el lugar principal de trasbordo desde que Estados Unidos sancionó a Pdvsa en enero de 2019. Desde ese momento, China desplazó a Estados Unidos como principal destino del petróleo venezolano con un promedio de 283,000 barriles diarios. Como el crudo llegaba a través de Malasia, las exportaciones declaradas desde Malasia hacia China registraron un aumento ficticio del 400%, según datos de la aduana china publicados por Transparencia Venezuela.

¿Cómo funcionaba el mecanismo?

Los buques fletados por empresas estatales chinas cargaban millones de barriles de crudo venezolano y ponían rumbo a aguas malayas, donde realizaban trasbordos para borrar el rastro de origen. Una vez completada esa escala, el petróleo venezolano era re-etiquetado como “mezcla malasia” antes de ingresar a puertos chinos sin activar alertas aduaneras. Singapur, que aparece como el único destino para las operaciones de fueloil, también fue señalado por los especialistas como otro de los hubs asiáticos para re-etiquetar el combustible de Pdvsa.

Los despachos de crudo analizados para esta investigación también revelan que para casi la mitad de estos envíos realizados durante 2025 por las sociedades offshore vinculadas a Carretero se utilizaron buques de “flotas oscuras”. Se trata de barcos furtivos, es decir, aquellas embarcaciones que desactivan o manipulan sus sistemas de navegación para ocultar sus movimientos. En total fueron 70 operaciones con 23 de estos buques, que incluyen los envíos de crudo más numerosos.

El barco Iria, con bandera de Islas Comoras y clasificado como furtivo, aparece como buque madre en al menos seis operaciones de Hangzhou Energy hacia Malasia, con un volumen que superaba los 1.3 millones de barriles. Es decir, ese viaje se habría realizado fuera de los radares de las autoridades marítimas internacionales para dificultar cualquier seguimiento de la carga.

Nueve cargamentos de crudo fueron enviados a Cuba, pero ni uno aparece en los registros de entrada de ese país.

El buque Malak, por su parte, fue clasificado como sancionado y fue el vehículo contratado por Shineful Energy para trasladar 540 mil barriles de fuel oil hacia el puerto de Matanzas, en Cuba, según los reportes de Pdvsa obtenidos para esta investigación, confirmando que las sociedades controladas por Carretero Napolitano también despacharon combustible venezolano para el régimen cubano.

De los documentos de Pdvsa también se desprende el modus operandi de las sociedades ligadas al empresario panameño. El 2 de agosto de 2025 el buque Halima cargó primero 1.1 millones de barriles de crudo Merey 16 a nombre de Cubametales, una empresa estatal controlada Gaesa, el holding estatal en manos de militares cubanos. Luego, el 4 de agosto, ese mismo tanquero cargó 1 millón más de barriles de Merey 16, pero esta vez el consignatario de la carga era Forever Energy Trade, una de las sociedades controladas por Carretero.

Una de las fuentes de Pdvsa explicó que esto se debía a que el mismo buque debía parar primero en el puerto de Matanzas, en Cuba, descargar allí parte del combustible, para luego seguir hasta Malasia, donde el crudo venezolano se terminaba comercializando en criptomonedas para dificultar más cualquier seguimiento de la operación. Sin embargo, a lo interno de Pdvsa no consta que en esas operaciones los barcos hayan descargado primero en Cuba, según la planificación de la petrolera estatal.

En diciembre del año pasado la captura en alta mar por parte de fuerzas militares estadounidenses del buque Skipper volvió a iluminar la figura de Carretero como intermediario central del triángulo que conforman sus operaciones en Venezuela, Cuba y Panamá. Este buque, que trasegaba crudo venezolano y falseaba su señal satelital para evitar su detección, también cargaba petróleo contratado conjuntamente por Cubametales y Shineful Energy, la sociedad controlada por Carretero.

Fotografía satelital del petrolero Skipper presuntamente transfiriendo crudo sancionado a otro buque en el océano. / Reuters

El Skipper había partido de Venezuela el 4 de diciembre con una carga de hidrocarburos, con destino a Matanzas. Pero, según una investigación de The New York Times a partir de datos de la firma de inteligencia de mercado Kpler, el barco transfirió parte de su carga en alta mar, en una operación de barco a barco, al Neptune 6 (también llamada Songa). Luego siguió rumbo a Asia. El Skipper estaba sancionado por Estados Unidos desde 2022 por sus presuntos vínculos previos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El vínculo entre el gobierno venezolano y Hangzhou Energy empezó en 2021, cuando esta sociedad comenzó a comercializar crudo de Pdvsa, pese a no contar con historial previo en el sector. The New York Times publicó que el Estado venezolano fue perjudicado por las condiciones pactadas con Hangzhou, que podía abonar el petróleo en bolívares, pero que luego cobraba por ese crudo en moneda internacional sacando rédito sobre la brecha cambiaria. En ese esquema ocurrieron otras distorsiones que provocaron la pérdida de millones de dólares al Estado, que entregaba buques cargados de crudo, pero nunca recibía los pagos correspondientes por la venta del combustible. Eso provocó en 2023 la caída del entonces todopoderoso Tareck El Aissami como ministro de Petróleo y vicepresidente sectorial de Economía.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carretero y a Malpica Flores el 11 de diciembre de 2025. Malpica ya había sido incluido en la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos en el Extranjero estadounidense) en 2022, aunque fue retirado transitoriamente durante la administración de Joe Biden, cuando ese gobierno buscaba negociar con el régimen de Maduro una salida democrática para Venezuela. Las sanciones se extendieron a los hermanos de Carretero a final de diciembre y a varios integrantes de la familia Malpica Flores, todos parientes de la exprimera dama, Cilia Flores.

Iriamni Malpica Flores, sobrina de Cilia Flores y también sancionada, aparece en la trama que hizo negocios con el Estado venezolano junto a Carretero. Con su entonces pareja, Juan Carlos López Tovar, construyó una relación con Carretero que fue mutuamente beneficiosa. Carretero y sus hermanos —con larga trayectoria previa de negocios con Cuba— obtuvieron contratos estatales en Venezuela y, casi en simultáneo, López Tovar e Iriamni Malpica Flores recibieron al menos $5.8 millones provenientes de sus empresas. La investigación estableció que López Tovar recibió esos pagos en 2014 y derivó una parte de esos fondos a las cuentas de su pareja.

Esta alianza intentó contactar a Carretero, pero el empresario no respondió el correo electrónico con un cuestionario sobre su relación con Pdvsa y Cuba.

Los apagones cubanos

El verano de 2025 fue especialmente duro en Cuba. A las altas temperaturas se sumaron apagones extremos y una epidemia combinada de dengue y Chikunguña que dejó miles de contagios y una cifra indeterminada de muertos. En julio de ese año, con temperaturas que superaron los 32°C, la isla vivió récords de déficit de generación eléctrica que provocaron cortes eléctricos en más del 60% de los hogares durante los horarios de mayor demanda.

Ramón Carretero Napolitano.

El 21 de julio, la estatal Unión Eléctrica reportó 2.045MW de déficit energético, un récord histórico hasta esa fecha. La marca anterior se había registrado apenas seis días antes. La demanda máxima nacional, según cifras oficiales, estaba cerca de los 3.400MW. Las autoridades habían prometido que los cortes no superarían las cuatro horas diarias, pero en muchos casos superaron las 12.

Cuba depende del combustible venezolano para generar energía. El petróleo, de hecho, ha sido el eje comercial que sustentó la relación política entre Caracas y La Habana en las últimas décadas. La documentación revisada para esta investigación indica que los envíos de crudo nunca cesaron, incluso en meses en que las sanciones de Estados Unidos se hicieron cada vez más estrictas para Venezuela y Cuba.

En los documentos internos de Pdvsa obtenidos para esta investigación se confirma que mientras Cuba hacía frente al inédito déficit de generación eléctrica, entre mayo y septiembre de 2025, fueron enviados al menos ocho de esos cargamentos de combustible desde Venezuela hacia la isla a nombre de la estatal Cubametales. Los barcos trasladaron crudo y fueloil por un valor aproximado de $429 millones de dólares, usando como referencia el precio promedio del Merey 16 en 2025.

Así, entre los días 1 y 3 de mayo, la embarcación Keta cargó 1.6 millones de barriles de crudo Merey valorado en $92.9 millones en la Terminal José, de Venezuela, y desembarcó en el puerto de Matanzas, Cuba. El 26 del mismo mes, ese tanquero hizo otra carga por unos $63 millones con idéntico punto de arribo.

En los meses siguientes, varios cargamentos de crudo Merey aparecen despachados hacia la costa norte cubana. El 24 de septiembre lo hizo el buque Songa (luego rebautizado como Neptune 6), que vuelve a aparecer en los registros de las estaciones de carga petrolera venezolanas el 30 de junio y el 28 de agosto, pero esta vez con cargas de fuel oil.

¿Cuándo ingresó ese combustible venezolano a Cuba? Las plataformas de rastreo marítimo Marine Traffic y Vesselfinder, consultadas para esta investigación, muestran que el puerto de Matanzas, donde está ubicada la base de supertanqueros y que es el principal destino de los cargamentos de hidrocarburos de Cuba, recibió un total de 96 visitas de barcos entre enero y octubre de 2025, pero entre ellas no aparecen ninguno de los buques antes mencionados.

Visitas de barcos al puerto de Matanzas entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2025. (Fuente: Global Fishing Watch/ Captura de pantalla)

Tampoco en La Habana, donde atracan buques petroquímicos con cargas destinadas a la refinería de petróleo Ñico López, cuentan con reportes de arribos de las embarcaciones citadas en los documentos de Pdvsa. Cienfuegos, donde está otra importante refinería cubana, recibió 111 buques en ese tramo del año, pero esos tanqueros tampoco dejaron datos oficiales allí.

El registro de arribos de barcos de combustible a Cuba en 2025 que posee el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, consultado para esta investigación, tampoco incluye estos buques provenientes de Venezuela. Los expertos académicos registraron seis cargas de combustible de Pdvsa entre junio y septiembre de 2025, pero ninguna de ellas está entre las 10 reportadas por la petrolera venezolana con destino a Matanzas en igual periodo del año. El destino de estos embarques es un misterio.

El tanquero Malak también aparece en los documentos de Pdvsa con destino a Cuba y como consignatario de la carga la sociedad Shineful Energy, una de las vinculadas a Carretero. La plataforma de rastreo marítimo Global Fishing Watch muestra al Malak, con bandera de Islas Comoras, realizando 11 visitas a puertos de Venezuela, entre el 21 de abril y el 21 de diciembre de 2025, que incluyen paradas reportadas en José, Cardón, Amuay, El Palito, Punta Guaranao y Puerto Miranda. Sin embargo, no muestra que alguno de sus trayectos fuera a Cuba, de acuerdo a esta base de datos. La última señal registrada del Malak corresponde a diciembre de 2025.

Rastreo satelital del tanquero Malak entre el 21 de abril y el 21 de diciembre de 2025. (Fuente: Global Fishing Watch/Captura de pantalla)

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, admitió durante una entrevista en abril que, desde la captura de Maduro, la economía de la isla había sufrido la falta de apoyo, especialmente a través del crudo, que llegaba desde Caracas. Esto terminó por desatar una crisis en la economía local.

Díaz-Canel, además, evitó informar cuánto petróleo ingresaba desde Pdvsa.

“No te voy a dar cifras porque son cosas que se persiguen mucho por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos para ver en qué manera pueden afectarnos y, además, nosotros no hemos renunciado al derecho que tenemos como cualquier otro país en el mundo a importar combustible y a que otros países puedan exportarle combustible a Cuba”, dijo.

En diciembre del año pasado, cuando embarcaciones militares estadounidenses interceptaron y confiscaron el buque Skipper, las autoridades cubanas denunciaron enérgicamente la medida, catalogándola de “piratería y terrorismo marítimo”, y señalaron que la acción agravaba seriamente la crisis energética y los apagones en la isla.

🚨 Una nueva investigación que revela cómo una red de sociedades, embarcaciones y operaciones internacionales movió millones de barriles de petróleo venezolano.



¿Quiénes aparecen en esta ruta? ¿Qué conexiones salen a la luz?



📅 este martes 28 de julio. Todos los detalles en… pic.twitter.com/tRqO3MnhvW — La Prensa Panamá (@prensacom) July 27, 2026

Los barcos que cargaron en Venezuela, pero que no llegaron a Matanzas durante el verano de 2025, podrían haber servido de alivio para los insoportables apagones que sufrieron los cubanos durante esos meses. Queda por saber cuántos más tomaron rumbos desconocidos, mientras La Habana culpaba a la escasez de combustible por la crisis eléctrica.

Ni Cupet ni el Ministerio de Energía y Minas respondieron a las preguntas de esta alianza.

Negocios de familias revela las relaciones comerciales desplegadas por el empresario panameño Carretero Napolitano con los gobiernos de Venezuela y Cuba. Es una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Diario de Cuba, Transparencia Venezuela, Armando.Info (Venezuela) y La Prensa (Panamá).