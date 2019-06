La segunda Era de la Ilustración

Quisiera dejar de escribir sobre el tema de blanqueo de capitales en la Unión Europea (UE); pero es imposible. Es tan injusta la forma como nos tratan -cual tercermundistas sin dignidad ni intelecto- que la tinta no deja de fluir.

El escándalo de Danske Bank resaltó la falta de políticas coherentes en materia de lavado de dinero en la UE y, además, a un sistema financiero, por decir lo menos, convenientemente laxo. Resulta que recientemente reporteros, analistas, políticos, investigadores y supervisores europeos se han dado cuenta de que tienen un problema gigantesco de blanqueo de capitales. ¿Qué pensaban, que todo el dinero de las cleptocracias, de las mafias, y de la cocaína y del hachís -que consumen ávidamente- se lavaba en el Caribe? Tarados.

Ahora sobran los reportes de centros de estudios que confirman que los funcionarios europeos -después de más de 10 años de estar amenazando y dando instrucciones de cómo evitar el blanqueo de capitales a países latinoamericanos y del Caribe- necesitan atender el problema del lavado de dinero en la UE. Me pregunto, ¿por qué las lumbreras de la ICIJ -que aún se vanaglorian por los mal llamados Panama Papers- no se dedican a robar información a las autoridades y a los bancos europeos acusados de lavado y la publican con el mismo trompeteo?

El autoproclamado think tank más importante de la UE, el Centro de Estudio de Políticas Europeas (en inglés “CEPS”), fundado en 1983 y localizado en Bruselas, acaba de emitir un reporte de 8 de mayo de 2019 denominado: Necesitamos ponernos serios con el lavado de dinero en Europa. Flipo. El autor, Richard Parlour, del departamento de Derecho Internacional de Mercados Financieros de CEPS, afirma que a pesar de haberse fundado -en París- el Grupo de Acción Financiera (GAFI) hace más de 30 años: “ El resultado de los fondos recaudados por casos de blanqueo de capitales procesados exitosamente, si acaso, alcanza el 0.1% de lo que se estima ha sido lavado. ¿Entonces, por qué el sistema de antilavado europeo es tan inefectivo en reducir el impacto de este delito en los ciudadanos europeos?”.

El autor explica que el problema de las políticas antilavado de dinero (AML) en Europa se debe dividir en tres áreas: gobernanza, manejo del riesgo y capacidad. En cuanto a la falta de gobernanza, afirma que no existe un objetivo claro de cuáles deben ser las políticas AML en toda la UE. Que el enfoque ha sido multar a los que deben prevenirlo (los bancos) y no encarcelar a los autores del crimen. Esto no es disuasivo. Además, que no existe una organización que coordine las políticas AML en la UE, salvo algunas funciones de monitoreo del Banco Central Europeo y de la Autoridad Bancaria Europea (la misma que no aceptó un informe que sancionaba a Danske Bank).

En cuanto al manejo del riesgo, el autor confirma que no existen indicadores claves de funcionamiento (KPI) y los estados miembros de la UE ni siquiera recogen información colectiva en forma coordenada. Pregunta el autor: ¿Cómo pueden establecerse políticas efectivas si ni siquiera conocen las cifras? Esto es elemental. Si fuera europeo, me preguntaría para qué sirve tanta burocracia en Bruselas. Hay que ser un caradura para tratar a Panamá como un país de maleantes y allá en la UE ni siquiera llevan cifras colectivas de los delitos de lavado de dinero.

En cuanto a la capacidad, Parlour acota que, a pesar de las multas billonarias impuestas a los bancos, los gobiernos no han mostrado la voluntad de financiar proyectos para las agencias que hacen cumplir las leyes AML. Menciona que un Estado miembro de la UE ha prometido proveer $6 millones para un software especializado en AML, pero en 2023. Alucino.

Afirma el autor: “Parece que los ejecutivos prefieren correrse el riesgo de multas masivas que invertir lo suficiente en asegurarse que sus modelos de negocios y funciones de cumplimiento estén alineados, sean efectivos y eficientes. Los recientes escándalos, lejos de acelerar el cambio de actitudes, han perpetuado a estas como lo demuestran las recientes respuestas de los bancos escandinavos”. No me digas.

La Era de la Ilustración (del siglo XVIII al siglo XIX) fue un movimiento cultural e intelectual en Europa que se caracterizó por el esfuerzo en sacar a los humanos de la ignorancia con base en el conocimiento y la razón. Dice Wikipedia: “ Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor”.

La UE ha empezado a reconocer el problema de lavado de dinero que tiene y del que, indebidamente, acusan a países de nuestra región. La UE ha salido de las tinieblas de su ignorancia. Llamemos a este siglo la segunda Era de la Ilustración.

El autor es abogado