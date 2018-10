Adolfo Valderrama: en mi administración no voy a permitir ninguna ‘maleantería’

El diputado y precandidato a la Alcaldía de Panamá por el Partido Panameñista, Adolfo Beby Valderrama, acudió este domingo 28 de octubre, al Instituto América ha ejercer su voto en las primarias de su colectivo para elegir a los candidatos que los representarán en las elecciones del 5 de mayo de 2019.

Valderrama manifestó que en su administración no va a permitir ninguna de "esas maleanterías", esto al referirse al incidente ocurrido la tarde de este sábado 27 de octubre, tras un asalto en un local político cerca de la vía Transístmica, en el corregimiento de Betania, donde falleció Jorge Nash, escolta y conductor del precandidato a diputado del Partido Panameñista y exdirector de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), Carlos González.

El diputado añadió que "le hace daño a la confianza y la credibilidad de todos los panameños, le mando mi más sentido pésame a sus familiares, todos estamos unidos con el país de que la delincuencia no nos gane y que eso va a generar progreso, generar mayor turismo, confianza en los panameños y es el gran reto, yo aspiro después de esta candidatura tener una ciudad segura y en esa ciudad segura vamos a tener que trabajar fuertemente".

El precandidato reiteró que "hay que fortalecer el sistema penal acusatorio una vez que se van dando hechos en los que acontece que hay puertas para el delincuente".

Al consultarle sobre su candidatura a la Alcaldía, dijo que hay muchas cosas que deben continuar, entre esas el tema de las cámaras de vigilancia, actualmente hay 140, hay que llegar a las 300, establecer un nuevo compromiso modernizando los vecinos vigilantes, estableciendo más policías municipales, mayor inversión en temas deportivo, cultural y medio ambiente.

Valderrama indicó que sea el pueblo panameño que decida en su momento de los errores y aciertos que hemos tenido, "no llevaría familiares a la Alcaldía de Panamá, yo me he comprometido al 100% de que eso es un error, yo no soy persona que tiende a equivocarse dos veces". Agregó, "estoy en la vida publica para servir no para favorecerme, simplemente he cumplido un rol en la Asamblea, fui presidente de este Órgano del Estado y quiero continuar el sueño de seguir construyendo lo que hice desde muy joven".