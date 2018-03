Asamblea alega que demanda contra Ley de Transparencia 'no fue admitida'

La Asamblea Nacional informó este lunes 26 de marzo, a través de un comunicado, que la advertencia de inconstitucionalidad que presentó contra un artículo de la Ley de Transparencia "no fue admitida ni remitida" al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Es por ello, destacó ese Órgano del Estado, que "no tiene efecto jurídico alguno".

A la vez, señaló -en clara contracción- que la institución "no ha demandado" la Ley de Transparencia, sino que "tan solo hizo observación sobre posible inconstitucionalidad de una frase del artículo 20 de dicha ley...".

"La Ley de Transparencia no está siendo atacada ni demandada por esta institución", reiteró al final del comunicado.

No obstante, Jerry Wilson, asesor legal de la directiva de la Asamblea, en declaraciones a este medio hace unos días, adelantó que analizará los argumentos en caso de que la advertencia no fuera admitida.

Además, en el comunicado la Asamblea no detalla si desistirá de la advertencia.

El comunicado fue enviado esta tarde, luego de que durante la mañana miembros de diversas organizaciones del país cuestionaran a la presidenta del legislativo, Yanibel Ábrego, por presentar el recurso.

Ábrego, a través de Wilson, pidió invalidar el artículo 20, que establece la sanción con dos veces su salario para quien no suministre la información requerida. Y es que esta es una acción a un recurso de desacato que promovió este medio en su contra, después de negarse a entregar información sobre los contratos por servicios profesionales otorgados por los diputados.

Que la Corte de Suprema de Justicia no haya admitido una advertencia no significa que no haya sido atacada por la @asambleapa . Error de comunicado. Seguro fue hecho por el abogado PRD que le sirvió a la dictadura y son los que mandan ahora. pic.twitter.com/WZbE30RvZd