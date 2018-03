Luis Barría le contesta a Yanibel Ábrego: 'Tratan de defenestrar a la Comisión de Presupuesto'

Al diputado panameñista Luis Barría le preocupa que se intente “ defenestrar” la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional –que actualmente él preside-, “puesto que esto sería ya un exabrupto mayor que el ya perpetuado contra la Comisión de Credenciales, ya que aquí se estaría jugando con el dinero del pueblo panameño”.

Estas expresiones están contenidas en una nota que Barría dirigió a Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional, el jueves 15 de marzo, después de conocer que la diputada ha solicitado información sobre las notas remitidas a la presidencia de la comisión por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), referentes –entre otras cosas- al presupuesto general del Estado y traslados de partidas presupuestarias.

“Igualmente, he observado lamentables declaraciones suyas en las redes sociales donde afirma que 10 diputados de la Comisión de Presupuesto le han dicho a usted que la comisión no se ha reunido, no ha sido convocada ni ha estado sesionando”, indicó Barría en su nota a Ábrego.

"Comparto con el pueblo panameño mi nota de respuesta a la presidenta de la @asambleapa ante las temerarias y falsas afirmaciones circuladas ayer en torno al funcionamiento de la Comisión de Presupuesto" pic.twitter.com/eauCH5n3Ry — H.D. Luis Barría (@HDLuisBarria) 16 de marzo de 2018

Me gustaría que la presidenta de la @asambleapa@yanibel_abrego dijera los 10 nombres de los diputados que dice ella le dijeron que no se convocaba a reuniones. Aquí muestro todas las convocatorias con recibido en sus despachos pic.twitter.com/Pf53fDw9gg — H.D. Luis Barría (@HDLuisBarria) 16 de marzo de 2018

El pasado jueves, Ábrego dijo que 10 diputados del PRD y Cambio Democrático (CD), que son parte de la Comisión de Presupuesto, le habían informado que dicha instancia no se había reunido para tratar los traslados de partida solicitados por el MEF.

"No queremos pensar que el presidente de la Comisión de Presupuesto esté utilizando una técnica dilatoria que se utiliza aquí en la Asamblea Nacional: pasan 20 días, no se reúne la comisión y los traslados pasan inmediatamente. Yo creo que la misión de la Comisión de Presupuesto es fiscalizar, rechazar o aprobar los traslados que llegan a esa comisión", manifestó la diputada de CD a un grupo de periodistas.

Pero Barría replicó que la comisión sí ha sesionado y, para probarlo, tiene la lista de asistencias de cada reunión. Agrega que todas las semanas se celebran reuniones, “salvo cuando usted misma nos ha solicitado directamente o por interpuesta persona suspender”, señala Barría en su nota a Ábrego.

El diputado panameñista también se quejó porque José Rigoberto Acevedo, subdirector de Asesoría Legal de la Asamblea, contactó telefónicamente al personal de la Comisión de Presupuesto, para indicarle que debían entregar la información solicitada por Ábrego, “a sabiendas de que dicha información no está a disposición de ellos” y que –advirtió- no son competencia de la Presidencia de la Asamblea Nacional. También recordó que –según la Ley de Presupuesto- los traslados de partida se solicitan entre el 1 de febrero y el 15 de noviembre, “y no desde enero”, como supuestamente requiere Ábrego.

Barría, que está en “misión oficial” desde el jueves pasado, remarcó que, en su ausencia, el diputado panameñista Adolfo Valderrama, actual vicepresidente de la comisión, queda a cargo de la dirección de la misma.

“Espero que en mi ausencia, agentes desestabilizadores dentro de las bancas de diputados no la induzcan a usted a tratar de intimidad, perseguir, sancionar o destituir al personal técnico de la Comisión de Presupuesto ni a tratar de sustraer documentos públicos cuya competencia legal es solo de la comisión”, indicó.