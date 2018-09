Diputado Panky Soto justifica contratación: 'A mi hermano nunca lo voy a abandonar'

El diputado del Partido Panameñista Gabriel Panky Soto reveló la mañana de este jueves 27 de septiembre que tenía a un hermano en la planilla 080 de la Asamblea Nacional.

En una entrevista en Telemetro Reporta, el político contó que tiene a 35 personas en la referida planilla, e intentó justificar la contratación de su hermano.

“Mi hermano me ayudó en campaña, me ayudó políticamente, yo no le voy a dar la espalda a mi hermano”, sustentó.

Añadió que “si me van a juzgar por esto que me juzguen, yo a mi hermano nunca lo voy a abandonar”.

Diputado @pankysoto abucheado en mercados d mariscos d Arraijàn Gritaban LARGATE pic.twitter.com/T2UkhWbbo0 — Guillermo A. Cochez (@willycochez) 27 de septiembre de 2018

La Contraloría General de la República suspendió esos fondos después de detectar múltiples irregularidades. Entre ellas, varios diputados que tenían a familiares. En esa lista figuran Marylín Vallarino, Rosa Canto, Absalón Herrera, Edwin Zúñiga, Mario Miller, Nelson Jackson, Iracema Ayarza, Jaime Pedrol, Benicio Robinson, Adolfo Valderrama, Katleen Levy, Pedro Miguel González y Rubén Frías.

Soto, quien buscará la reelección como diputado, también ha sido noticia en las últimas horas, después de que fuera abucheado en el Mercado del Marisco de Vista Alegre, en Arraiján, área que forma parte de su circuito electoral.