Diputados arremeten contra los candidatos independientes

En momentos en que el país se enteraba de quienes son los candidatos a la Presidencia de la República por la vía independiente para las elecciones del 5 de mayo, diputados de distintos partidos políticos han salido a cuestionar la figura de la libre postulación y el método para recolectar las firmas.

Una de ellas fue la diputada del oficialista Partido Panameñista Katleen Levy, quien comparó en Twitter una firma de apoyo con una inscripción a un partido político, alegando que le parece una ‘anomalía’ que no se permita inscribirse a un partido político estando cerca de una cantina o con aliento a licor, pero que sí se acepte recoger firmas de apoyo para precandidatos por la libre postulación en festivales ‘como el de la cerveza’.

Anomalías para mí es ... q a mi en una inscripción me prohíban inscribir cerca de una cantina o personas con aliento a licor ... y los de libre postulación estaban en festivales como el de la Cerveza pidiendo firmas .... eso que es??????

Una crítica similar tuvo su copartidario Luis Barría. El diputado panameñista compartió una imagen con las irregularidades encontradas en los libros de firmas de precandidatos independientes, y comentó que esto no se daba en las inscripciones a partidos pues los sistemas de control no permiten dichas ‘aberraciones’.

No se si esto ser cierto; lo que si es cierto es que cuando los partidos políticos inscriben adherentes esto no ocurre porque los sistemas de control no permiten semejantes aberraciones. Definitivamente los independientes dejan mucho que desear si estos exabruptos se confirman. pic.twitter.com/XQbwjNS39q