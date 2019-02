'Ni me he bajado ni me pienso bajar’, Jacqueline Hurtado, candidata a la Alcaldía de San Miguelito por el PP

La abogada y catedrática Jacqueline Hurtado dijo que mantendrá su candidatura a la Alcaldía de San Miguelito, por el Partido Popular (PP), pese a que el Partido Panameñista haya postulado al actual alcalde Gerald Cumberbatch, de cara a los comicios de mayo próximo.

Hurtado explicó que el PP y el Partido Panameñista firmaron una alianza política para la candidatura a la Presidencia de la República y la Alcaldía de Panamá, pero no para el municipio del populoso distrito de San Miguelito.

“Yo soy la candidata a la Alcaldía de San Miguelito por el Partido Popular. En noviembre me postulé y salí electa con el mayor número de votos en el congreso”, dijo Hurtado.

“Ni me he bajado ni me pienso bajar”, insistió.

Esta semana el oficialista Partido Panameñista anunció la postulación de Cumberbatch, quien busca la reelección.

Cumberbatch también presentó su candidatura por la libre postulación a la Alcaldía, luego de que Cambio Democrático (CD) –al cual se inscribió para llegar a la comuna en las elecciones de 2014– decidiera dejarlo fuera y postular al diputado perredista Héctor Valdés Carrasquilla como alcalde.