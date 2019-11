‘La gente nos tiene cariño’, responde Jairo ‘Bolota’ Salazar a críticas por su designación como abanderado

El diputado colonense Jairo Bolota Salazar recibió la bandera nacional este lunes 4 de noviembre, de manos de la gobernadora Irasema de Dale.

Esto, luego de que el Concejo de Colón designara al diputado perredista como uno de sus abanderados de este día de los símbolos patrios.

Sobre las críticas por esta designación, Salazar dijo que estos cuestionamientos obedecen a que él ha tocado "los poderes económicos de este país" y de ahí a que se hayan enfilado tanto contra él como con su colega Zulay Rodríguez.

Admitió que hay quienes están de acuerdo y otros en desacuerdo con la distinción que se le ha hecho. Todo se trata −según dijo− de la esquina donde estás.

"Esta batalla la vamos a ganar", sentenció.

A pesar de los cuestionamientos, Salazar dijo que "la gente nos tiene cariño", ya que él ha sido "un luchador por su gente".

"Somos focos de la prensa amarillista… seguiré con mi lucha a favor de los trabajadores portuarios, en las calles y en la Asamblea Nacional, en contra de la desigualdad y el desempleo en Colón", agregó.

El martes pasado, Salazar se opuso al ingreso a la Asamblea Nacional de un grupo de ciudadanos que protestó contra los diputados y los cambios a la Constitución. Entre ellos, miembros de la comunidad LGBTI. "No, ¿Por qué vamos a dejarlos entrar a ellos; porque son gais. Y por qué no dejan entrar al pueblo entero? No, ellos son gais, ellos son gais y ellos no pueden entrar", manifestó ese día el diputado colonense.

"Tengo muchos amigo gais y son buenos amigos", dijo este lunes Salazar a medios de comunicación. No obstante, reiteró su postura de rechazo al matrimonio igualitario. "Seguimos en la lucha Colón… hay Jairo Bolota pa´rato", afirmó el diputado perredista.