Mientras el Presidente llama a no discriminar por orientación sexual, Colón designa abanderado a diputado señalado como homofóbico

Mientras el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, intentó este sábado 2 de noviembre atemperar las críticas a las reformas constitucionales señalando que no avalará iniciativas constitucionales que permitan discriminación por orientación sexual o color de piel, en Colón se conocía que el diputado Jairo 'Bolota' Salazar será el abanderado de los desfiles patrios de este lunes 4 de noviembre.

El pasado 30 de octubre, ante la presencia de un grupo de estudiantes, trabajadores, activistas de la sociedad civil y miembros de la comunidad LGTBI que exigían el retiro de las reformas constitucionales, Salazar señaló que estas personas no podían entrar al Palacio Justo Arosemena por su orientación sexual. "No ¿Por qué vamos a dejarlos entrar a ellos? ¿porque son gais? ¿Y por qué no dejan entrar al pueblo entero? No; ellos son gais; ellos son gais y ellos no pueden entrar”, manifestó.

Salazar y varios diputados incluyeron en el proyecto de reformas constitucionales una modificación al artículo 56 de la Constitución para que quede de forma taxativa que el Estado solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto, según Salazar, a pedido de sectores religiosos y por sus creencias.

Ante los periodistas Cortizo intentó hacer un guiño a quienes advierten que la reforma pretende excluir de la Constitución a algunos panameños. "Tenemos que acostumbrarnos a las diferencias, a la diversidad. Así como no queremos que se nos discrimine, por ejemplo, por el color de la gente, por la condición económica, por ideales políticos, tampoco queremos que se nos discrimine por preferencias sexuales", aseguró Cortizo, quien ha dicho que una cosa es lo que él opina personalmente sobre el matrimonio y otra lo que se debe establecer la Constitución.

La designación de Salazar como abanderado la hizo una junta de festejos nombrada por el Consejo Municipal de Colón, integrado en su mayoría por militantes del oficialista Partido Revolucionario Democrático.

Lee ha dicho que esta designación se hizo antes de las palabras de Salazar que causaron con indignación entre los opositores de las reformas. No obstante, su designación como abanderado del 4 de noviembre se mantiene, al igual que la del diputado Pedro Torres para mañana, 3 de noviembre. El abanderado del 5 de noviembre es el medallista olímpico Irving Saladino.