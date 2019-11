Magaly Castillo: ‘A los jóvenes no se les puede responder con golpes y bombas lacrimógenas’

El país y el gobierno de Laurentino Cortizo deben escuchar a los jóvenes que han salido a protestar contra las reformas constitucionales, en un clima de molestia por la corrupción, el deterioro económico, la falta de acceso a los servicios básicos y la intolerancia, aseguró este viernes 1 de noviembre Magaly Castillo, de la Red Derechos Humanos de Panamá, al referirse a los cuatro días de protestas que han dejado más de un centenar de detenido.

“A los jóvenes no se les puede responder con golpes y bombas lacrimógenas. Además, ha quedado claro que la Policía Nacional no está preparada para afrontar este tipo de manifestaciones cívicas, en las que no se está peleando por un grupo en particular, sino por el interés de todo el país y las próximas generaciones”, sustentó.

Castillo dijo, además, que el hecho que se haya tenido a los jóvenes por horas detenidos en espera de que la atención de un juez de paz hace necesario revisar estos procedimientos.

Las declaraciones de Castillo se dan un día después de una jornada de manifestaciones que terminó con la detención de 46 personas, entre ellas estudiantes universitarios, cerca de la plaza 5 de Mayo.

Se reportó que los agentes del control de multitudes comenzaron a detener a los manifestantes luego de que una persona encendiera fuegos artificiales.

Las declaraciones de Castillo se suman a los Jóvenes Unidos por la Educación que se pronunciaron por lo que calificaron como “lamentables sucesos” derivados de los enfrentamientos entre los agentes del orden público y las personas que se manifestaban en contra de las reformas constitucionales.