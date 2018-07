Ministros crean frente en Twitter para atacar a Jorge Arango tras entrevista

Ministros de Estado se activaron desde la mañana de este domingo, a través de la red social Twitter para lanzar duras críticas al exministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Jorge Arango, tras su entrevista a la sección Knockout de La Prensa, a cargo de la periodista Flor Mizrachi.

Arango, quien formó parte del gobierno de Juan Carlos Varela, habló en la entrevista del porqué es el único exministro que protesta contra las políticas asumidas por la cartera que él dirigió, de por qué está tan decepcionado del gobierno que lo nombró, y de por qué no siguió como asesor del gobierno, plan que se anunció tras su salida en 2016. ( Entrevista: 'La politiquería está metida en todo' )

El primero en cuestionarlo fue el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu. "No entiendo cómo se le olvidó todo lo que votó en gabinete...", dice parte de su mensaje en Twitter.

Luego le siguió el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles. "Que lástima que este señor se le olvida que por dos años fue el Ministro con la más baja ejecución presupuestaria en la historia del MIDA", dijo.

Continuó el ministro de Salud, Miguel Mayo, quien respondió que lo más triste es que cuando no "te tocan el bolsillo no pasa nada".

En la tarde, contestó Eduardo Carles, actual ministro de Desarrollo Agropecuario, quien aseguró que no necesita escudarse de "entrevistas politiqueras" para cuestionar una gestión.

Lo triste es que cuando no te tocan el bolsillo no pasa nada. Para algunas personas, el interés monetario está por encima de la dignidad de los más necesitados, que pena!!! Seguiremos ayudando a los que más necesitan.

Dr. Arango: No necesito escudarme en entrevistas politiqueras para expresarme, este lunes pasado que usted pasó por mi oficina, me lo hubiera dicho de frente. Yo no me quedo en palabras, soy responsable de cada acción, no abandono el barco como usted y otro politiquero han hecho. https://t.co/sUrQDvtIdQ