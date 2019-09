Benicio Robinson dice que Juan Diego Vásquez no logró los votos y solo creó 'show' para afectar imagen de la Asamblea

Benicio Robinson, el veterano diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), justificó la noche del lunes la decisión del presidente de la Comisión de Credenciales, Roberto Ábrego, de cerrar la sesión del 5 de septiembre pasado cuando el diputado independiente Juan Diego Vásquez sustentaba la cantidad de votos que había obtenido para poder alterar el orden del día en dicha comisión con el objetivo de incluir en la agenda la discusión en primer debate del proyecto de ley de las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional.

Según Robinson, luego de observar lo que ocurrió el pasado jueves 5, concluyó que la propuesta de Vásquez no procedía debido a que los artículos 104 y 105 señalan que se altera el orden del día solo por "asuntos graves".

Pero de "todas maneras" se permitió alterar el orden del día.

Sin embargo, indicó que "nuestro" reglamento señala que para que este tipo de propuesta se apruebe debe tener dos tercios de los votos. Es decir, un total de cinco votos a favor.

"Nosotros pudimos describir [que ese día] solamente habían siete diputados y eso hace aproximadamente 4.5 diputados, pero como no se puede partir un diputado, se hace cinco diputado [la mayoría]. Significa que [ese 5 de septiembre], la votación fue cuatro a tres y lo que se dijo allí es que no se quiso alterar el orden cuando realmente no habían los votos", dijo Robinson.

Explicó, durante el periodo de incidencias, que un diputado necesita cinco firmas para poder alterar o introducir alguna propuesta, y Vásquez solo tenía cuatro.

"Pero este diputado de San Miguelito que le gusta hacer show, le gusta crear show, tal vez por la niñez... yo creo que una cuestión que nos hace siempre, que la Asamblea esté a exposición del pueblo en negativo y no en positivo, y los que se ríen de eso y los que están de acuerdo con eso siempre dañan la imagen de la Asamblea... cuando se habla de la Asamblea nos involucran a todos", indicó.

Dijo que para que "la prensa sepa" la votación fue "inválida" porque no tenían los votos válidos para una alteración y que no quede "en especulación" que la propuesta fue ganada con cuatro a votos a tres votos.

La comisión fue originalmente convocada el 5 de septiembre para tratar la designación de Dilio Arcia como fiscal electoral. Pero, una vez que la comisión aprobó recomendar dicha ratificación al pleno legislativo, Vásquez tomó la palabra para solicitar que se incluyera en la agenda la discusión, en primer debate, del proyecto 001.

"Propongo incluir en el orden del día el primer debate al proyecto de ley 001... Para que sea votado", pidió ese día Vásquez.

Ábrego entonces abrió la votación: cuatro votos a favor de la propuesta de Vásquez y tres en contra. No obstante, Ábrego declaró un empate: según él, fueron tres a favor y tres en contra. Vásquez le increpó y le dijo que a favor de su propuesta habían votado él y tres diputados más: Génesis Arjona, Raúl Rodríguez y Karen Gutiérrez, los dos últimos suplentes de Ana Giselle Rosas y Elías Vigil, respectivamente.