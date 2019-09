Robinson sobre la auditoría de Pandeportes: 'no hay dolo o peculado'

El diputado Benicio Robinson, presidente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), organización que recibió casi $7 millones del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) entre julio de 2014 y mayo de 2017, se refirió este martes 24 de septiembre al informe de auditoría de la Contraloría General de la República que detectó "faltas" por 13.3 millones de dólares en el manejo de fondos de la entidad deportiva a través de federaciones deportivas.

Según Robinson, cuando llegue el momento que él tenga que hablar en las investigaciones que adelantan las autoridades del Ministerio Público "yo sabré decir y sustentar cómo se ha ejecutado". Dijo, sin embargo, que si es necesario reembolsar "600 o 700 dólares" a Pandeportes por viajes de sus parientes él lo hará.

En su opinión el informe de auditoría solo dice que el dinero pudo haber sido gastado en algo que tal vez no tenía ese fin. "Significa que no puede haber dolo o peculado donde tú no te hayas cogido nada".

Un boletín de al Contraloría informó este martes que su auditoría, que fue ordenada el pasado 1 de noviembre, determinó que Pandeportes -bajo las administraciones de Rubén Cárdenas Pasco, Roberto Arango Chiari y Mario Augusto Pérez González- repartió $38.8 millones entre 137 organizaciones. De ese total, se seleccionó a 17 organizaciones, a las cuales se les otorgó $28.6 millones.

"Los elementos presentados en nuestra auditoría, aportan el sustento y la estructura necesaria para que el Ministerio Público utilice los mismos para iniciar procesos, pues tal cual como lo señala nuestro informe de auditoría, se encontraron hallazgos donde más de B/. 13,213,298.68, no cumplían con lo establecido por la ley, y así fue notificado en los resultados de nuestra auditoría", señala la Contraloría.

Sin embargo, la auditoría no menciona en ninguna línea los costosos implementos pagados por Pandeportes mediante las federaciones y que el Ministerio Público no encontró evidencia alguna de su entrega, tal como la reportó este medio en varias entregas periodísticas.