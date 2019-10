Surge propuesta para separar a diputado denunciado por abuso sexual mientras la Corte lo investiga

En medio de las voces que acusan a los diputados de la Asamblea Nacional de tener "doble moral" porque destituyeron al defensor del Pueblo Alfredo Castillero Hoyos, por denuncias de acoso laboral y sexual; pero no se pronuncian por el caso del diputado Arquesio Arias, quien está denunciado por delitos sexuales, existe una propuesta para que el perredista sea separado del puesto mientras se le investiga.

La moción la impulsa la diputada Mayín Correa, del partido Cambio Democrático CD), quien explicó a los periodistas que el reglamento interno del Legislativo permite que cuando algún diputado esté acusado por algún caso, se puede separar, y se llama al suplente hasta que se aclare la situación legal del principal.

"La gente lo está diciendo: ayer votaron a uno, pero al de ellos [Arquesio Arias] lo tienen sentado ahí [en el pleno]. A ese sí no, a ese no le ha pasado nada. Mi voz se tiene que escuchar, y lo haré hasta que me manden a callar", argumentó.

Correa pretendía hacer la propuesta en el periodo de incidencias de la sesión legislativa de este jueves 10 de octubre. Sin embargo, ni el presidente encargado del pleno de la Asamblea Tito Rodríguez; ni el secretario general de la Asamblea, Quibián Panay, le permitieron hablar.

"Cuando no quieren que se escuchen cosas que no les conviene, o al partido, eliminan el periodo de incidencias", aseguró Correa.

Arquesio Arias, del oficialista Partido Revolucionario Democrático, fue denunciado dos veces por supuesto abuso sexual, pero la Corte Suprema de Justicia, quien investiga a los diputados, acumuló el caso en uno solo. El fiscal del proceso es el magistrado Olmedo Arrocha.