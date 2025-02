Acuerdo en la sombra: deportaciones desde EU a Panamá no tendrían base jurídica definida

Exclusivo Suscriptores

Escuchar audio noticia

El traslado de 300 migrantes deportados por Estados Unidos (EU) a Panamá ha puesto bajo la lupa el acuerdo que respalda esta medida y ha abierto interrogantes sobre su legalidad. El memorándum de entendimiento firmado en julio de 2024 entre ambos países no contemplaba la deportación de extranjeros a territorio panameño, según su contenido oficial.

A esto se suma que, en diciembre pasado, la Cancillería, citando el derecho internacional, afirmó que Panamá no tiene la obligación de aceptar deportados de otras nacionalidades distintas a la panameña. Sin embargo, tras la difusión de imágenes y videos de migrantes de diversas nacionalidades asomados desde las ventanas del hotel Decápolis pidiendo ayuda, las autoridades panameñas no han aclarado en qué marco jurídico se sustenta esta medida.

Cuando le consultan sobre el tema, el ministro de Seguridad Pública Frank Ábrego, repite el mismo libreto: el memorándum de entendimiento firmado entre Panamá y EU. En medio de la reciente visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a Panamá, el presidente José Raúl Mulino anunció que se ampliará ese documento, pues Panamá había ofrecido deportar migrantes desde la pista de Nicanor, en Metetí, Darién. No obstante, hasta el momento se desconoce si ese acuerdo ya fue reformado y qué establece. Hasta ahora, nadie lo ha visto.

El diputado Ernesto Cedeño solicitó a la Cancillería una copia de ese documento. “No debemos constituirnos en el Guantánamo de Centroamérica”, advirtió.

Un acuerdo ‘al más alto nivel’

El ministro Ábrego también ha dicho que el operativo se conversó “al más alto nivel” en la Casa Blanca, con los asesores del presidente Donald Trump. Y cuando le consultan por qué Panamá se incluyó en esta triangulación, afirma que es un asunto que le corresponde responder a la Cancillería. El vicecanciller Carlos Ruiz-Hernández, en una conferencia de prensa realizada el pasado jueves en la sede del ministerio, informó que EU les hizo la solicitud de cooperación. Esa petición, dijo, “es muy específica”.

La respuesta del vicecanciller surgió cuando un periodista le consultó por qué EU no deporta directamente a los migrantes y por qué deben pasar por Panamá. “El presidente Mulino, en alianza con las autoridades, ha estado completamente dispuesto a cooperar con esta solicitud”, añadió.

Muzaffar Chishti, miembro senior del Migration Policy Institute, dijo a The New York Times que el plan de Panamá es parte de “una era totalmente nueva de aplicación de la ley”, en la que Washington está coaccionando a otras naciones para que se conviertan en parte de su “maquinaria de deportación”.

No en vano el tema surgió en un contexto hostil para Panamá. Donald Trump, presidente de EU, amenaza con retomar el control del Canal de Panamá, alegando que su operación está bajo interferencia china, asunto que las autoridades panameñas niegan rotundamente.

El vicecanciller Ruiz-Hernández también dijo que los perfiles de los migrantes no los escoge Panamá. “Simplemente se nos ha manifestado que son personas que no tienen reportes criminales, tienen familias, fueron capturados en la frontera. Están aquí y la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR los estarán asistiendo”, manifestó.

¿Crisis interna?

Aunque el ministro Ábrego y el vicecanciller presentan ante los medios un discurso similar, a lo interno del gobierno el tema ha generado fricciones y posturas encontradas.

La Prensa conoció que el fin de semana afloraron las tensiones por el manejo del tema. El Servicio Nacional de Migración se enfrentaba al siguiente dilema: ¿cómo repatriar a los migrantes si ingresaron a Panamá con el consentimiento de las autoridades locales? El interrogante fue planteada al Ministerio de Relaciones Exteriores, que en ese momento tenía pocas respuestas.

A esto se suma que ningún funcionario de EU habría firmado el manifiesto del vuelo, que no se describieron las condiciones de los deportados y que varios de ellos son de nacionalidades restringidas según la ley panameña, lo que complica los tramites de repatriación.

No obstante, las autoridades panameñas se aferran al papel que la OIM y ACNUR están haciendo para garantizar su retorno de manera segura.

“Están bajo nuestra custodia para su protección. Nosotros no conocemos la identidad a fondo, salvo el nombre y los datos que nos da la biometría de Interpol, que nos proporciona los datos de identidad básicos. A manera de prevención, estas personas no pueden circular por nuestro país precisamente para garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos panameños”, aseguró el ministro Ábrego cuando periodistas le preguntaron por qué los migrantes están encerrados.

Un grupo dejó Panamá, otro está en Darién

Ábrego informó ayer que la noche del martes 10 personas de Uzbekistán y una de India dejaron el país. Tomaron un avión desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Otro grupo fue trasladado en buses hasta el campamento de San Vicente, en Metetí, Darién.

The New York Times reportó que serían al menos 100, pero oficialmente no se ha confirmado una cifra exacta. En tanto, otros permanecen en el Decápolis.

“La opción que teníamos era colocarlos en un hotel de la localidad mientras se prepara el lugar en Darién”, aseguró el vicecanciller refiriéndose en el albergue de San Vicente, en Metetí.

El ministro de Seguridad también estima que las 170 personas que aceptaron retornar voluntariamente a sus países permanecerían en Panamá hasta el domingo de carnaval, el 2 de marzo.

Se fugó y fue encontrada

En la mañana de este miércoles, el Servicio Nacional de Migración reportó que una ciudadana china de nombre Zheng Lijuan se fugó del hotel. Sin embargo, en horas de la tarde, el ministro Ábrego informó que había sido ubicada.

“Responsablemente comunico que hemos localizado a la ciudadana de origen asiático, quien había escapado del centro de recepción provisional para migrantes en tránsito, en complicidad con un grupo de traficantes de personas que la abandonaron cerca del CATEM Costa Rica”, dijo el ministro a través de su cuenta en la red social X.

A la cadena de acontecimientos se sumó otro elemento durante la tarde de este miércoles: la llegada al país de Alvin Holsey, nuevo comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. De auerdo con la embajada de EU en Panamá, se reunirá con el ministro Ábrego, y el canciller, Javier Martínez-Acha, para discutir estrategias de cooperación en seguridad y la protección del Canal de Panamá “ante posibles influencias externas”.