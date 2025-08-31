Panamá, 31 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LICITACIONES

    Apede advierte: opacidad en contrataciones públicas amenaza lucha anticorrupción

    José González Pinilla
    Apede advierte: opacidad en contrataciones públicas amenaza lucha anticorrupción
    Giulia De Sanctis, presidenta de Apede. LP/Richard Bonilla

    La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) alertó que la falta de transparencia en las contrataciones públicas pone en riesgo la lucha contra la corrupción y debilita la confianza en las instituciones.

    +info

    Fiscalía apuesta por informe de auditoría para fortalecer investigación contra Oliva, Attie y Becerra¿Por qué el juez declaró ilegal las aprehensiones de Luis Oliva, Janice Becerra y Budy Attie?Vale Digital: juez declara ilegal las diligencias de aprehensiones a Oliva y Attie‘Economía de amiguetes’: la Corte y la DGCP blindan la identidad de los beneficiarios de los contratos estatales

    El pronunciamiento se da tras la reciente operación judicial que expuso presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a los sectores más vulnerables durante la pandemia.

    Según las investigaciones, una plataforma tecnológica diseñada para distribuir subsidios como el Vale Digital y el PASE-U habría sido utilizada como un negocio privado a expensas de los ciudadanos.

    Apede subrayó que este caso demuestra cómo la opacidad en la gestión pública impacta directamente en la vida de los panameños.

    También reconoció la importancia de denuncias internas, como la del exsubadministrador de la AIG, Luis Stoute, quien reveló anomalías en el sistema.

    La organización empresarial recordó que desde 2021 los ciudadanos no tienen acceso a conocer los dueños reales de las empresas que reciben contratos millonarios del Estado, tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia que eliminó dicha obligación.

    “Ese velo de secreto abre la puerta a negocios entre amigos, tráfico de influencias y uso indebido de fondos públicos”, advirtió.

    El gremio vinculó esta situación con el bajo desempeño de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, en el que el país obtuvo apenas 33 puntos sobre 100, resultado que impacta en la atracción de inversiones, el empleo y la competitividad regional.

    Apede, dirigido por Giulia De Sanctis, valoró positivamente el proyecto de ley presentado en julio de 2025 por el Procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudy, que incluye medidas como la ampliación de plazos de prescripción, interceptaciones, operaciones encubiertas y compras controladas.

    No obstante, el gremio advirtió que la efectividad de estas reformas dependerá de la voluntad de la Asamblea Nacional para aprobarlas con urgencia.

    La transparencia no es un accesorio, es una obligación. Los recursos públicos pertenecen a los panameños y no pueden seguir protegidos por un sistema que favorece el secreto sobre el derecho ciudadano a fiscalizar”, recalcó Apede en su comunicado.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Cinco viajeros fueron detenidos con 80 mil dólares ocultos bajo su ropa interior. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • La Corte todavía no ha pagado por el Cadillac blindado que usó la magistrada López en febrero; está pendiente el refrendo. Leer más