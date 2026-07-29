Arquesio Arias, quien votó a favor del contrato minero, presidirá la Comisión de Ambiente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Su contendor fue el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, pero solo recibió un total de tres votos.

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Arquesio Arias, fue elegido este miércoles 29 de julio como presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, luego de una votación marcada por un intercambio entre diputados de oposición y la directiva del Legislativo sobre la participación de un diputado suplente.

Arias fue postulado por el diputado del Partido Panameñista, Roberto Archibold, y obtuvo seis votos: los de Shirley Castañedas y Ronald De Gracia, de Realizando Metas (RM); Orlando Carrasquilla, de Cambio Democrático (CD); Gerardo Solís Jr., suplente del perredista Javier Sucre; además del suyo.

Su contendor fue el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, quien fue postulado por Yareliz Rodríguez, de Vamos, y recibió el respaldo de Lenín Ulate, para un total de tres votos.

Antes de la elección, Cedeño cuestionó la participación de Gerardo Solís Jr., quien es hijo del excontralor Gerardo Solís (2019-2024) al alegar que la comisión no contaba, en ese momento, con la habilitación formal de Javier Sucre para que actuara como su reemplazo y ejerciera el derecho al voto.

Arquesio Arias, diputado del PRD.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, respondió que, conforme al artículo 226 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea, Solís podía participar por estar debidamente juramentado como diputado suplente ante el pleno.

En la misma línea, Lenín Ulate aclaró que la objeción no era contra la participación de Solís, sino que, al momento de la votación, la comisión no disponía de la carta de habilitación, procedimiento que, afirmó, se ha seguido en la instalación de otras comisiones.

El diputado Manuel Cohen, vicepresidente de la Asamblea, intervino para señalar que la carta ya reposaba en la secretaría general y precisó que la única restricción para los suplentes es integrar la junta directiva de una comisión.

Tras la elección de Arias, Ronald De Gracia fue escogido como vicepresidente de la comisión con seis votos, mientras que Yareliz Rodríguez obtuvo tres.

En tanto, Roberto Archibold fue elegido secretario con seis votos, frente a los tres alcanzados por Lenín Ulate.

En su primer discurso al frente de la comisión, Arias aseguró que dará prioridad a la conservación de los bosques, la protección de los ecosistemas y de las cuencas hidrográficas del país.

“Impulsaremos un desarrollo que genere oportunidades sin comprometer los recursos de las futuras generaciones”, manifestó.

La elección de Arias ocurre casi tres años después de que, en octubre de 2023, votara a favor del contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá para la explotación de cobre en Donoso, Colón.

Un mes después, el 28 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional ese contrato.