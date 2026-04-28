Ratifican a Antonio Tercero González como nuevo director del Idaan

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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De acuerdo con el conteo del secretario general, Carlos Alvarado, 60 diputados votaron a favor. Uno votó en contra y otro se abstuvo.

El pleno de la Asamblea Nacional le dio el visto bueno a Antonio Tercero González González como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Fue ratificado durante la noche de este lunes 27 de abril.

El Legislativo tomó la decisión después de largos y apasionados discursos de varios diputados, quienes hablaron de la crisis del agua. La mayoría coincidió en que la escasez y la mala distribución del líquido no solo representan un problema de infraestructura, sino una amenaza directa a la salud pública de las comunidades y al desarrollo del país.

El primero en tomar la palabra para referirse al perfil de Tercero González González fue Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino. Entre otros aspectos, advirtió que no cuenta con las competencias para el cargo e incluso sugirió que podría encajar mejor como fiscal de cuentas, puesto que quedará vacante una vez Jaime Barroso asuma como magistrado del Tribunal Electoral a partir del próximo año.

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Tercero González González, a diferencia de otros exdirectores de la entidad estatal responsable de administrar, operar y mantener los sistemas de agua potable en Panamá, que han sido ingenieros, es abogado. Este hecho generó un debate en torno a si el perfil jurídico es suficiente para liderar una institución de carácter eminentemente técnico, donde las decisiones sobre infraestructura y distribución del recurso hídrico exigen conocimientos especializados en ingeniería.

Antonio Tercero González, director del Idaan, en la Comisión de Credenciales. Foto: Asamblea Nacional

‘El negocio del agua’

Después de Cedeño habló Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Su discurso giró en torno a las limitaciones estructurales del Idaan, haciendo énfasis en la falta de recursos y de capacidad operativa que, a su juicio, arrastra la institución.

“Puede ser MacGyver, pero si no le dan los recursos, no hará nada (…)”, afirmó.

También puso su mirada en el “negocio” del agua. “¿Hasta cuándo vamos a darle negocio a los carros cisterna?”, preguntó.

Discurso similar pronuncio su copartidario Raphael Buchanan. Fue una disertación fogosa, cargada de señalamientos y reclamos hacia las autoridades que, durante años, permitieron el deterioro del servicio de agua potable en el país. También habló de “negociado con el agua” y pidió la eliminación de los camiones cisternas y que se le lleva agua a la gente.

Pidió a su bancada el voto favorable para el designado de la Presidencia de la República.

Antonio Tercero González (centro), director del Idaan, rodeado de diputados de RM en la Asamblea. Foto: Asamblea Nacional

Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos, tomó la palabra y apuntó al mismo blanco: la crónica mala gestión del recurso hídrico en Panamá.

También habló sobre la politización del Idaan. “Se tiene que manejar con visión de Estado”.

Y así la lista de diputados en tomar el micrófono se iba extendiendo. A las 10:20 p.m. el Legislativo avaló la ratificación.

De acuerdo con el conteo del secretario general, Carlos Alvarado, 60 diputados votaron a favor. Uno votó en contra y otro se abstuvo.

En la Comisión de Credenciales

Más temprano, la Comisión de Credenciales, que preside la diputada oficialista Dana Castañeda, había recomendado al pleno que lo ratificara.

En esa tribuna, el nuevo jefe del Idaan afirmó que enfrentará múltiples desafíos al frente de la institución y advirtió que las soluciones no serán inmediatas ni producto de una “varita mágica”.