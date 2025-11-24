Balbina, Buchanan, Fábrega, Arquesio y Espinoza triunfan en las elecciones al CEN del PRD

Exclusivo Suscriptores

Con los primeros rayos de sol del domingo 23 de noviembre reaparecieron exfuncionarios, autoridades y altos mandos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el Hotel Westin Playa Bonita, en Veracruz. Llegaron para ver a Balbina Herrera ganar la secretaría general del colectivo.

Unas 188 personas de las 300 habilitadas para votar lo hicieron por Herrera, quien tras una reñida contienda venció a su adversario Pedro Miguel González, que obtuvo 104 votos, en la búsqueda de uno de los puestos con mayor influencia dentro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD.

La jornada quedó marcada por la pasarela de exfuncionarios de la administración del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024), que se efectuó desde tempranas horas de la mañana. Algunos reaparecían a la luz pública después de meses fuera de cámaras.

Tales fueron las reapariciones de Rafael Sabonge, exministro de Obras Públicas; Gerardo Solís, excontralor (con gafas de sol); Kayra Harding, exdiputada; Rogelio Paredes, exministro de Vivienda; Alex Lee, exalcalde de Colón; Roberto Ábrego, exdiputado, entre otros que llegaron a emitir sus votos para los cargos vacantes del CEN.

El excontralor, Gerardo Solís, este domingo en el directorio nacional del PRD. LP/Isaac Ortega.

Las declaraciones que algunos hicieron a los medios fueron comedidas, algunos se referían a las investigaciones que realiza el Ministerio Público (MP) contra exfuncionarios, otros cuidaban el lenguaje y preferían no hacerlo.

Notables también fueron las ausencias de exaltos mandos: la del propio presidente Cortizo o la del exvicepresidente Gabriel Gaby Carrizo, a quien la Contraloría secuestró bienes como medida precautoria.

Los Robinson de cerca

Pero las presencias también quedaron consignadas: Benicio Robinson, presidente del partido, y su hijo, Benicio Robinson Jr., estuvieron en el sitio desde tempranas horas de la mañana y hasta el final de la tarde.

Benicio Robinson, presidente del PRD. LP/Isaac Ortega

Previo a la victoria de Herrera ya Robinson padre lo había advertido: con González no era el camino. “Pedro Miguel está equivocado”, apuntó el presidente del PRD.

González, adversario de Balbina Herrera por la secretaría, proponía una restructuración total del partido, algo que dejaría fuera del radar a Robinson.

No obstante, el resultado final dejó fuera de posibilidades a González y sus intentos por revivir al partido que fue diezmado en las elecciones generales de 2024.

Pedro Miguel González al llegar al Westin Playa Bonita este domingo.

González llegó a los comicios del domingo emitiendo fuertes críticas, incluso, a Robinson y a la actual cúpula del PRD. Así también lo hizo sobre el presidente de la República, José Raúl Mulino. Al llegar le miraron con recelo, algo que se reflejó finalmente en la votación, a pesar de que el margen de diferencia con Herrera no fue abultado.

¿Quién ganó?

Cuando se anunciaban los resultados oficiales de los comicios, ya Pedro Miguel González no estaba presente.

Balbina Herrera, por su parte, celebró antes de la lectura de actas. A boca de urna ya se sabía que ganó la mayoría de las 10 meses habilitadas para votar, algo que se confirmó más tarde en las proclamaciones.

Balbina gana la mayoría de las mesas y celebra antes de los resultados oficiales. Aunque el escrutinio sigue, ya es virtual ganadora.



Video: Mario De Graciahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/0Ki8aeNB6z — La Prensa Panamá (@prensacom) November 23, 2025

La también excandidata presidencial celebró junto al diputado Raphael Buchanan, recibió abrazos de distintos copartidarios y vitoreo bajo la mirada de los Robinson. El ambiente en el salón era de celebración, a pesar de que la mitad de las sillas empezaban a vaciarse.

“Ahora nos toca unificar”. Esas fueron las palabras de Herrera al ser consultada por periodistas tras la votación.

Buchanan acompañará a Herrera en el CEN del PRD. Ganó las elecciones al cargo de primer subsecretario con 251 votos. De todos los candidatos, fue el que mayor cantidad de votos recibió, también al que más efusivamente felicitaron los miembros del PRD, incluidos Benicio Robinson padre y Jr.

José Luis Fábrega, exalcalde capitalino, ganó la primera vicepresidencia con 161 votos. Por su parte, Yesenka Espinoza será la segunda vicepresidenta con 173 votos.

Por otro lado, el actual diputado Arquesio Arias, ganó la sexta subsecretaría del PRD con 177 votos.

Balbina Herrera ganó este domingo la secretaría del PRD. LP Elysée Fernández

Los 5 serán los nuevos miembros del CEN del PRD y cargarán con el peso de un partido que ha perdido 100 mil adherentes en un año.

De acuerdo con las estadísticas disponibles en el Tribunal Electoral, al 12 de diciembre de 2024 el PRD tenía 601,544 adherentes vigentes, de los 1 millón 595 mil 475 ciudadanos que para entonces militaban en uno de los ocho partidos constituidos y dos que se encontraban en formación.

El discurso de Balbina

“La lección que nos dio el pueblo el 5 de mayo [de 2024] no es fácil, pero el PRD se ha levantado de todas y cada unas las caídas. Esta no será la excepción”, señaló Herrera en su discurso tras el triunfo.

Asimismo, señaló que el partido no ha podido “hacer un duelo” por la derrota del excandidato presidencial Gabriel Gaby Carrizo en 2024, cuando el colectivo obtuvo la menor cantidad de votos en toda su historia. Dijo, además, que el duelo “es necesario para sanar”.

Particularmente, Carrizo, quien también fue vicepresidente en el periodo 2019-2024, es sujeto de un secuestro de bienes preventivo por parte de la Contraloría General de la República, mientras otros miembros del colectivo como Bernando Meneses, exdirector del Ifarhu, enfrentan procesos judiciales.

Los nuevos miembros del CEN del PRD.

Al respecto de los casos que afrontan sus copartidarios, Herrera apuntó: “Nadie quiere que no se investigue, pero que se haga con el debido proceso, con la presunción de inocencia y el respeto a los compañeros. Basta ya de los linchamientos mediáticos. Cuando van a hacer los allanamientos primero se enteran las redes sociales”.

Sobre la administración del presidente de la República, José Raúl Mulino, Herrera se limitó a hacer declaraciones respetuosas. Pidió al mandatario resolver los asuntos internos en el país y no hacer declaraciones sobre el Tribunal Electoral (TE) y procesos electorales fuera.

Por otra parte, Herrera recordó que el CEN actual, en el que ganó el cargo de secretaria este domingo, es transitorio. Un gran encuentro nacional en el 2027 decidirá definitivamente la cúpula directiva.

“No vamos a ser partido bisagra ni segundón”, afirmó Herrera al hablar de la restructuración que promete para el partido, al tiempo que pidió a los miembros que “salgan y toquen puertas” para volver a fortalecer la membresía.