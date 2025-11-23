Exalcalde Fábrega pide ‘debido proceso’ para los miembros del PRD investigados por el Ministerio Público

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exalcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, pidió este domingo 23 de noviembre que se respete el debido proceso para los miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que enfrentan investigaciones judiciales.

Lo hizo a su llegada al torneo interno en el que su colectivo escogerá cinco nuevos cargos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Fábrega aspira a la primera vicepresidencia del partido.

“Yo tengo plena confianza en el sistema judicial panameño. Cada persona debe responder ante los señalamientos que se le hacen. Y lo que nosotros pedimos como colectivo es que se le siga el debido proceso en cada paso de cada instancia”, afirmó a los periodistas que lo abordaron.

José Luis Fábrega, exalcalde del Municipio de Panamá. LP/Isaac Ortega

En la mira de la justicia

Actualmente, varios militantes del PRD que formaron parte del gobierno 2019-2024, periodo en que Laurentino Cortizo presidió Panamá, están en la mira de las autoridades. La Contraloría ordenó el secuestro de bienes del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Mientras tanto, Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), se encuentra detenido en una cárcel mientras avanza la investigación por el escándalo de los auxilios económicos.

Proceso de ‘sanación’ en el PRD

El exalcalde insistió en que la jornada de este domingo debe entenderse como “el inicio de un proceso de reconciliación y sanación” dentro del partido, con miras a reconstruir su estructura interna y volver a competir con fuerza en las elecciones generales de 2029. “Queremos que la sociedad panameña pueda considerarnos nuevamente como una opción”, dijo.

Consultado sobre las expectativas de sectores que anticipaban denuncias en su contra por parte del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, Fábrega evitó ahondar en el tema. “Yo no sé al respecto, puede preguntarle al señor alcalde”, respondió.

Tampoco quiso evaluar la administración actual del Municipio de Panamá. “No soy quien para evaluar. Cuando uno acepta un cargo público, es la sociedad la que tiene que evaluar el desempeño. El tiempo y la historia definirán cómo hizo la labor”, señaló.