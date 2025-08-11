Bancada Seguimos repudia jubilación especial para magistrados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La bancada Seguimos rechazó este lunes 11 de agosto el decreto aprobado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante el cual se crea un régimen especial de jubilación que les garantiza retirarse con el 100 % de su último salario.

“Consideramos que este acuerdo usurpa parte de las funciones de la Asamblea Nacional, que es el órgano idóneo para la emisión de leyes en nuestro país”, señaló el colectivo.

De acuerdo con la bancada —integrada por los diputados Grace Hernández, José Pérez Barboni y Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, así como por el independiente Betserai Richards—, esta medida genera una mayor carga y presión fiscal sobre el presupuesto general del Estado. Por ello, pidieron la intervención fiscalizadora del Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General y la Comisión de Presupuesto de la Asamblea para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.

“No estamos de acuerdo con fueros y privilegios”, añadió la bancada.