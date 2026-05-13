Billeteros alertan de la reversión de las libretas de lotería a políticos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La institución confirmó que las libretas se han ido reactivando ‘paso a paso’, pero no estarían vinculadas con dirigentes políticos.

La reversión de libretas de lotería que habían sido retiradas a personas allegadas o vinculadas a figuras políticas encendió nuevamente las alarmas dentro del gremio de billeteros.

Fernando González, dirigente de la Asociación de Billeteros de Panamá, denunció que según información que obtuvo a lo interno de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) apunta a que libretas que estaban bajo investigación estarían siendo devueltas a las mismas personas vinculadas al “manejo irregular” que se intentó frenar hace un año.

Según González, durante la gestión de la exdirectora Saquina Jaramillo —quien renunció de enero— se detectaron libretas en manos de políticos, las cuales fueron retiradas y puestas bajo investigación.

Incluso, recordó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, pero asegura que el caso se habría estancado. “Ahora nos hemos percatado por información desde adentro que estas libretas están siendo revertidas”, aseguró.

Explicó que se estaría llamando a personas para que realicen “trabajo social” como condición para reactivar las libretas, lo que —según él— abriría la puerta a que vuelvan a manos de dirigentes políticos que las administran a través de terceros.

González cuestionó que se reactiven libretas que supuestamente devolvían hasta el 100% de los billetes asignados, lo que, a su juicio, evidencia que no eran utilizadas para la venta real.

Venta de billete y chances de la Lotería Nacional Nacional. Denuncian aumento de lotería clandestina. LP/Elysée Fernández

“¿Qué billetero tiene un 100% de devolución? Quiere decir que no sale a vender. Entonces, si la lotería sabe eso, ¿cómo tú reviertes esa libreta que tú habías quitado?”, reclamó.

Están en ‘subsanación’, dice Lotería

Consultada sobre estos señalamientos, la Lotería Nacional de Beneficencia —dirigida ahora por Isidro Carbonell desde abril— respondió que las libretas que fueron desactivadas se encontraban incompletas y carecían de requisitos esenciales, como una carta o solicitud formal del aspirante a billetero, estudios de trabajo social, el visto bueno o firma del director general en la solicitud de asignación, así como el depósito de garantía, entre otras inconsistencias.

La entidad aseguró que las personas denunciadas penalmente por este caso eran servidores públicos que no pudieron justificar por qué esos expedientes estaban incompletos.

Sin embargo, añadió que los casos dentro de la LNB se encuentran “en proceso de subsanación” y que las libretas se han ido reactivando “paso a paso”, pero no estarían vinculadas con dirigentes políticos.

Caso de las libretas llegó al judicial

En febrero de 2025, la LNB presentó una denuncia por supuestas inconsistencias en el otorgamiento de libretas de lotería durante la pasada administración (2019-2024) a billeteros del distrito de San Miguelito.

Saquina Jaramillo, directora de la Lotería. Richard Bonilla

El equipo legal de la institución realizó auditorías internas que revelaron que unas 52 libretas no cumplían con los requisitos legales de trabajo social. Asimismo, otras carecían de depósito de garantía, carta testamentaria y presentan otras irregularidades.

La entidad indicó en ese momento que, de manera administrativa, ordenó la suspensión temporal de libretas en varios puntos del país “como una medida de transparencia, dejando atrás las malas prácticas de utilizar a humildes panameños como prestanombres y de otorgar libretas sin sustento legal o por afinidad política”.

Lotería

Durante años, la entidad ha sido cuestionada por ser manejada como un feudo partidista, para beneficiar a dirigentes políticos y allegados.

En la pasada administración (2019-2024), la dirección de la LNB quedó en manos de Gloriela Del Río, fincha del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y protegida del exdiputado de San Miguelito, Francisco Pancho Alemán. La institución ha sido señalada por nepotismo, clientelismo y manipulación política.

Aumenta devolución

El dirigente de los billeteros también advirtió sobre el incremento sostenido de devoluciones de billetes en los últimos meses, una cifra que atribuyó al crecimiento de la venta clandestina, especialmente mediante plataformas digitales y comercios cuyos dueños son principalmente asiáticos.

Sostuvo que, según datos publicados en el portal de transparencia de la propia institución, las devoluciones en 2025 rondaron los 250 millones de dólares. Para 2026, indicó que el patrón va en aumento: $19 millones en enero, $21 millones en febrero, $20 millones en marzo y $23 millones en abril. “Esto nos indica que las devoluciones en la lotería van creciendo cada día”, dijo.

González señaló que la proliferación de loterías extranjeras —como la dominicana, la de Nueva York, entre otras— junto a sorteos clandestinos como “la tica” o la “la nica”, ha golpeado directamente las ventas del billetero tradicional.

Afirmó que estos juegos se comercializan en redes sociales como Instagram y TikTok, pese a las restricciones de algunas plataformas. “Siempre encuentran la forma de hacerlo”, expresó.

A esto sumó el señalamiento directo contra comercios que, según dijo, operan diariamente con loterías ilegales. “Hoy en día se juega lotería diaria… y por eso los billeteros vemos cómo la venta sigue decreciendo”, manifestó, al tiempo que criticó la falta de acción estatal para frenar el fenómeno.

Por su lado, la institución informó que en cuanto a la venta clandestina ya ha planteado acciones concretas para enfrentarla y que el tema ha sido abordado en reuniones con el Sindicato de Billeteros de Panamá y otros gremios a nivel nacional. También informó que cuenta con un borrador de anteproyecto de ley en revisión, con el objetivo de penalizar la clandestinidad.

Sobre los acercamientos con la comunidad chino-panameña, la administración de Carbonell señaló que ha sostenido reuniones de trabajo con representantes de la Asociación China de Panamá para advertir sobre las consecuencias legales de esta actividad, incluyendo multas, cárcel y cierre de establecimientos, conforme a lo establecido en el Decreto de Gabinete 57.

Agregó que estas acciones también implican coordinación con alcaldes, a quienes responsabilizó de hacer cumplir la normativa vigente.

Sobre las devoluciones, la LNB también respondió. Indicó que según cifras que manejan revelan que, para el año 2019, el porcentaje de devolución de billetes en el sorteo dominical era del 5.90% y para el año 2025 fue de 26.54%