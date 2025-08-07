Cambio Democrático pide procesos transparentes para autoridades locales investigadas por el caso de la Descentralización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En medio de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público a autoridades locales por los fondos de la descentralización entregadas al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), el partido Cambio Democrático (CD) pide procesos transparentes.

En un comunicado, el colectivo presidido por Yanibel Ábrego, reitera el respaldo a los representantes de corregimiento y alcaldes, como vínculo directo entre la comunidad y las instituciones del Estado.

En referencia a las acciones judiciales y administrativas que se están realizando por parte de la Fiscalía Anticorrupción, CD plantea que ningún ciudadano debe ser juzgado antes de que concluya el debido proceso y se presenten pruebas fehacientes.

“Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades competentes para que garanticen procesos transparentes, imparciales y apegados a la ley, evitando cualquier uso político de la justicia que afecte la estabilidad institucional y la confianza ciudadana”, se destaca en la nota.

La investigación relacionada con el manejo de fondos del PDIS se extiende a unas 70 juntas comunales y cuatro alcaldías de todo el país, a raíz de irregularidades en el manejo de fondos entregados a través de la descentralización.

Dentro de este caso, la Fiscalía Anticorrupción ha imputado cargos por peculado a 10 personas, entre exrepresentantes de corregimiento y extesoreros, por supuestos manejos irregulares de los fondos del PDIS.