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    Guerra Ucrani-Rusia

    Cancillería habilita líneas telefónicas para asistencia consular tras reclutamiento de panameños

    Henry Cárdenas P.
    Cancillería habilita líneas telefónicas para asistencia consular tras reclutamiento de panameños
    Cancillería de Panamá.

    La Cancillería de Panamá habilitó dos líneas telefónicas para brindar asistencia a personas o familiares que estén en medio del reclutamiento de panameños para formar parte de la guerra entre Ucrania y Rusia.

    +info

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    “El Ministerio de Relaciones Exteriores hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante ofertas laborales en el extranjero que puedan estar vinculadas al reclutamiento para participar en conflictos armados, los cuales representan un grave riesgo para la integridad y la vida humana. Para recibir asistencia consular relacionada con esta situación, están disponibles los siguientes números telefónicos: +507 6330-6252 y +507 6371-848”, se plasma en un comunicado de la entidad.

    La reacción de la Cancillería se da luego de que documentos militares, contratos y testimonios recopilados por La Prensa revelaran que, al menos, siete ciudadanos panameños han sido incorporados a las fuerzas de ambos bandos a cambio de una remuneración económica.

    Dentro de este escenario, familiares de estos panameños han expresado su preocupación y solicitado al Gobierno que realice gestiones para repatriar a estas personas.

    La Cancillería indicó que ha solicitado información de manera reiterada a la Embajada de la Federación de Rusia en Panamá y ha realizado gestiones ante las autoridades de ese país a través de la Embajada de Panamá en Moscú.

    Al mismo tiempo, informó que las autoridades rusas han manifestado que los contratos suscritos son de carácter voluntario y responden a una decisión individual de quienes los firman.

    Lea aquí: Siete panameños, contratados por Rusia y Ucrania como mercenarios en la guerra

    De igual forma, la Cancillería explicó que también se ha solicitado información sobre panameños a la Embajada de Ucrania en Panamá y se han realizado gestiones a través de la Embajada de Panamá en Polonia, concurrente ante Ucrania.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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