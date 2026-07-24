Cancillería habilita líneas telefónicas para asistencia consular tras reclutamiento de panameños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Cancillería de Panamá habilitó dos líneas telefónicas para brindar asistencia a personas o familiares que estén en medio del reclutamiento de panameños para formar parte de la guerra entre Ucrania y Rusia.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante ofertas laborales en el extranjero que puedan estar vinculadas al reclutamiento para participar en conflictos armados, los cuales representan un grave riesgo para la integridad y la vida humana. Para recibir asistencia consular relacionada con esta situación, están disponibles los siguientes números telefónicos: +507 6330-6252 y +507 6371-848”, se plasma en un comunicado de la entidad.

La reacción de la Cancillería se da luego de que documentos militares, contratos y testimonios recopilados por La Prensa revelaran que, al menos, siete ciudadanos panameños han sido incorporados a las fuerzas de ambos bandos a cambio de una remuneración económica.

Dentro de este escenario, familiares de estos panameños han expresado su preocupación y solicitado al Gobierno que realice gestiones para repatriar a estas personas.

La Cancillería indicó que ha solicitado información de manera reiterada a la Embajada de la Federación de Rusia en Panamá y ha realizado gestiones ante las autoridades de ese país a través de la Embajada de Panamá en Moscú.

Al mismo tiempo, informó que las autoridades rusas han manifestado que los contratos suscritos son de carácter voluntario y responden a una decisión individual de quienes los firman.

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De igual forma, la Cancillería explicó que también se ha solicitado información sobre panameños a la Embajada de Ucrania en Panamá y se han realizado gestiones a través de la Embajada de Panamá en Polonia, concurrente ante Ucrania.