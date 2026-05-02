Cárcel para ‘botellas’ y descuentos a diputados: los proyectos anticorrupción que se atascaron en la Asamblea Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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¿Por qué no avanzan las leyes contra la corrupción? Tras el cierre de sesiones, proyectos clave como la ley ‘antibotellas’ y los descuentos salariales a diputados quedaron en el aire.

El periodo de sesiones de la Asamblea Nacional cerró el jueves 30 de abril con una lista larga de proyectos sin debatir. Entre ellos, dos temas que marcaron la agenda pública en los últimos meses: las iniciativas anticorrupción y la reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI).

El propio presidente del Legislativo, Jorge Herrera, lo reconoció en su discurso de cierre. Admitió que el pleno no discutió la reforma al reglamento interno y pidió al presidente José Raúl Mulino que incluya ese debate en las próximas sesiones ordinarias. El RORI es su “espinita”.

“Si me voy con una espina de aquí, es precisamente porque no se pudo lograr”, aseguró en la tarde del pasado jueves en su discurso de clausura de los debates.

Diputados de las distintas bancadas de la Asamblea. LP/Archivo

Herrera, un político del Partido Panameñista quiere reelegirse como presidente de la Asamblea. Todo depende de los acuerdos, consensos o pactos que logre con los grupos y fracciones representadas en el Legislativo rumbo al 1 de julio de 2026 cuando se instala la nueva junta directiva.

La Comisión de Gobierno, el cuello de botella

Dentro del paquete anticorrupción, algunos proyectos lograron moverse, aunque sin consolidar el suficiente apoyo para convertirse en ley de la República.

El diputado Luis Duke, de la bancada independiente Vamos, afirma que “hay proyectos que han muerto en la cuna”.

Pone su mirada específicamente en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, como el cuello de botella donde se atascó el grueso de la agenda anticorrupción.

Luis E. Camacho y Shirley Castañeda, diputados de la Comisión de Gobierno. LP/Carlos Moore

Esta instancia legislativa tiene como presidente a Luis Eduardo Camacho, del oficialista partido Realizando Metas (RM).

Otras propuestas caminan lentamente en otras comisiones. Es el caso, por ejemplo, del proyecto para eliminar las partidas discrecionales, que apunta al uso de más de 201 millones de dólares en fondos manejados por la Presidencia de la República.

Esta iniciativa presentada por el propio Duke se radicó en la Comisión de Economía y Finanzas, que preside el diputado Eduardo Gaitán, de Vamos.

De Izq a Der: Janine Prado, Roberto Zúñiga y Luis Duke, de la bancada Vamos. LP/Elysée Fernández

“El proyecto de ley que elimina las partidas discrecionales… avanzó en su prohijamiento. Es decir, vamos a poder debatirlo en primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas”, contó.

Duke también mencionó otra iniciativa: la creación de un listado público digital de personas condenadas por corrupción, que ya se encuentra en segundo debate.

La ley antibotellas

Entre los que avanzaron pero no llegaron a debatirse en el pleno, está la llamada ley “antibotellas”, impulsada por la diputada Janine Prado, de Vamos.

El proyecto propone penas de entre seis y ocho años de cárcel para la persona que acepte un nombramiento en un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio para el cual ha sido designada.

La ciudadanía ha convocado múltiples protestas en contra de la corrupción. LP/Archivo

Originalmente la propuesta incluía sanciones para quienes realizaran estos nombramientos; sin embargo, ese artículo fue retirado durante el primer debate por solicitud de Camacho.

Otros proyectos, en cambio, ni siquiera han logrado entrar en discusión formal.

La voluntad política, otro factor

El diputado Roberto Zúñiga, también de Vamos, puso el foco en la falta de respaldo político dentro del Legislativo.

“Para poder lograr las cosas se tiene que tener voluntad. Nosotros hemos demostrado voluntad desde el día número uno”, afirmó en entrevista con La Prensa.

Zúñiga recordó que su bancada presentó reformas al reglamento interno, propuestas anticorrupción y proyectos sobre empleo y agua. Sin embargo, la mayoría no han pasado del papel.

De izq. a der.: Roberto Zúñiga, Janine Prado y Luis Duke, de Vamos; José Pérez Barboni, de Moca, y Raphael Buchanan, del PRD. LP/Elysée Fernández

“La no prescripción a los delitos contra la administración pública ni siquiera se ha prohijado”, advirtió.

Para el jefe de bancada de Vamos, el problema no radica en la falta de iniciativas, sino en la ausencia de una mayoría que impulse cambios estructurales.

“Necesitamos una mayoría dispuesta a luchar, a no seducirse por el poder”, manifestó.

Contralor vs Vamos

También advirtió que el trabajo de fiscalización ha encontrado resistencia dentro del propio sistema político. Como ejemplo, recordó las acciones del contralor Anel Flores contra los ocho diputados de su bancada, cuyos equipos de trabajo siguen sin recibir sus salarios.

Lea aquí: Trabajar sin cobrar: El drama de los 43 funcionarios de Vamos atrapados en la represalia del contralor

El reglamento interno: la reforma pendiente

Si hay un proyecto que resume los pendientes del periodo, es el del reglamento interno de la Asamblea.

La reforma al RORI introduce cambios como descuentos salariales a los diputados por ausencias injustificadas, el debate en orden cronológico de los proyectos que llegan al Legislativo y plazos obligatorios para la instalación de las comisiones.

Sin embargo, nunca llegó a segundo debate. La Comisión de Credenciales lo aprobó en segundo debate casi en la recta final de las sesiones ordinarias de la Asamblea.

“Tiene que ser prioridad a debatirse en el próximo periodo”, manifestó Duke.

A última hora, Jorge Herrera pidió a Mulino ampliar el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, firmado el pasado jueves y limitado al proyecto de sustancia económica, para incluir la discusión del reglamento interno.

Jorge Herrera emite su voto en la votación del lunes en el pleno Legislativo. LP Isaac Ortega

“Lo conversamos con el presidente de la República para ver si se podía incluir”, explicó Herrera. Si eso no ocurre, anunció que insistirá a partir del 1 de julio, con la nueva junta directiva que se conforme.

Hasta ahora Mulino no ha dicho nada sobre el asunto. Las sesiones ordinarias serán a partir del lunes 4 de mayo al 5 de junio próximo.