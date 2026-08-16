Chapman defiende los $37 millones en publicidad estatal: ‘Nadie habló de que bajamos el servicio de la deuda’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Economía de Panamá justificó la partida de publicidad estatal del presupuesto 2027 y reclamó que se ignore la baja del servicio de la deuda, que cae $2,443 millones.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió los $37 millones que el proyecto de presupuesto 2027 destina a promoción y publicidad estatal.

“Me asustó la pregunta y el titular de La Prensa, porque hablamos de un presupuesto que excede los 35,000 millones”, dijo en una entrevista con Telemetro emitida este domingo 16 de agosto.

“Pensemos las proporciones”, pidió.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Cortesía/MEF

Chapman admitió que la cifra también lo sorprendió a él. “La cifra que yo manejaba en mi mente era 16, 17 millones”, contó.

Pero al revisar el detalle, dijo, encontró la explicación: “Más del 50% son empresas del Estado, como el Banco Nacional y la Caja de Ahorros”. Y defendió que esas entidades paguen pauta: “¿Alguna vez usted ha administrado un banco? Yo sí. Y sin dar a conocer sus productos y servicios, el banco no crece”.

Con relación al presupuesto destinado a publicidad estatal, el ministro del @Mef_Pma, @FelipeChapman, señaló que le llamó la atención "porque me hablaban de $37 millones y la cifra que yo manejaba en mi mente era $16, $17 millones… más del 50% son empresas del Estado". pic.twitter.com/qwXDZuH6uV — Telemetro Reporta (@TReporta) August 16, 2026

El ministro puso ejemplos de su propia cartera. Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas vende un bien, ya sea un apartamento, un lote, una casa, debe anunciarlo para atraer postulantes, explicó.

“¿Cuesta plata anunciarlo? Sí. Pero el rédito para el contribuyente es 1,000 a 1,000”, explicó.

Sobre la lotería fiscal, dijo: “Por cada dólar que hemos invertido en darlo a conocer, hemos recaudado como 1,000 balboas adicionales en ITBMS. Dígame si eso no es buen negocio para el contribuyente”.

El reclamo por el titular

El ministro también mencionó la cobertura periodística del tema “Ese fue el titular. Pero nadie habló de que bajamos el servicio de la deuda en casi 3,000 millones. Pero el titular es $37 millones”, reclamó el ministro.

Lea aquí: El presupuesto 2027 incluye $37 millones para promoción y publicidad estatal

Las cifras del proyecto respaldan la magnitud del descenso, con un matiz: el servicio de la deuda pasa de $7,938.9 millones en 2026 a $5,496 millones en 2027, una reducción de $2,443 millones, equivalente a 30.8%.

La partida de publicidad, en contraste, representa el 0.1% del presupuesto total.

Periodista le da la razón al ministro

Hugo Famanía, el periodista que lo entrevistó, marcó distancia del reclamo. “Yo no me meto en el titular de ningún medio, porque yo respeto la línea editorial de cada medio y creo en la libertad de expresión y de empresa”, respondió.

Sin embargo, le dio la razón al ministro. Panamá es firmante del Pacto de San José, recordó Famanía, “que reconoce el derecho del ciudadano al acceso a la información y a la pauta publicitaria del Estado para informar al ciudadano”.

Y agregó: “Me resulta incómodo que se trate de demonizar algo que incluso nosotros somos firmantes de pactos internacionales que garantizan el principio”.

El propio Famanía precisó el límite que fija ese instrumento: la pauta estatal no puede ser “promoción de personalidades”.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, en la Comisión de Presupuesto. A su lado los diputados Ariana Coba y Francisco Vigil. Foto: MEF

Chapman coincidió. “Yo estoy en desacuerdo que se usen los dineros presupuestarios para hacer proselitismo político. ¿Eso se está haciendo con esta campaña? No”, afirmó.

Como prueba, citó las placas de las obras inauguradas por esta administración:

“Ninguna de esas placas dice inaugurado por el presidente. Esta obra es producto del trabajo del pueblo panameño”. Y dejó una pregunta en el aire: “¿Quién fue el último presidente que hizo eso? Yo tengo memoria, todos ponen su nombre”.

La partida que encendió el debate

La discusión surgió con el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional: $35,111.7 millones para 2027, de los cuales $37 millones corresponden a promoción y publicidad.

La cifra generó cuestionamientos en la Asamblea. El diputado José Pérez Barboni advirtió que “hay instituciones completas que manejan menos presupuesto que la pauta estatal” y citó el caso de la Autoridad Nacional de Transparencia, con diez veces menos recursos que esa partida.

El presupuesto 2027 incluye $37 millones para promoción y publicidad estatal.https://t.co/OsrOH7W4oi pic.twitter.com/qQvpHndFax — La Prensa Panamá (@prensacom) August 12, 2026

Chapman cerró con una declaración de principios. “Yo trabajo para el panameño, yo sirvo al panameño y mi trabajo es ahorrarle miles de millones. Tengo la satisfacción y duermo tranquilo de que ya lo estamos logrando”, dijo.