El presupuesto 2027 incluye $37 millones para promoción y publicidad estatal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto de presupuesto 2027 destina $37 millones a promoción y publicidad estatal, un monto que el diputado José Pérez Barboni cuestionó en la Comisión de Presupuesto.

El proyecto de presupuesto de 2027 contempla $37 millones para promoción y publicidad estatal, un renglón que quedó en evidencia este martes 11 de agosto en la sesión de la Comisión de Presupuesto donde el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, acudió a sustentar el monto con el que trabajará el gobierno el próximo año.

El tema lo puso sobre la mesa el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca).

“Ministro, me preocupa un poco los $36 millones para el autobombo gubernamental, para pauta estatal”, planteó inicialmente.

José Pérez Barboni, diputado de la Asamblea. LP/Alexander Arosemena

Enseguida Chapman preguntó en qué línea del documento estaba el monto y, ante la duda, respondió: “Esa cifra me preocupa a mí también. Con mucho gusto hacemos la suma de todas las instituciones y se los compartimos”.

Sin embargo, más adelante Pérez Barbonii ubicó el renglón donde consta la cifra. Se trata del renglón 132, correspondiente a promoción y publicidad, con un monto incluso superior al que había mencionado: $37 millones, $1 millón más de los $36 millones que citó inicialmente.

“Tiene toda la razón y le voy a explicar por qué me sorprendió”, manifestó el ministro.

Enseguida explicó que el monto incluye también a las empresas públicas y financieras, por lo que no lo tenía en el radar. “Por eso me quedé sorprendido y asustado”, contó.

Integrantes del equipo del MEF en la Comisión de Presupuesto. Foto: MEF

En la sesión, sin embargo, no se profundizó en cuánto destinará cada institución a publicidad.

Instituciones afectadas

Pérez Barboni advirtió que hay instituciones completas que manejan menos presupuesto que la pauta estatal, y citó como ejemplos la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La Antai, dijo, tiene 10 veces menos presupuesto que la pauta estatal. Añadió que espera que se reconsidere el monto. “Ningún problema”, respondió el ministro.

Chapman explicó que, en el caso del MEF, la publicidad se destina a promocionar la lotería fiscal y a dar a conocer la venta de bienes aprehendidos.

Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Foto: MEF

El diputado manifestó que le preocupa que parte de esa pauta estatal se use para promocionar, por ejemplo, un puente que se construyó en Boquete.

El intercambio se dio durante la sustentación del presupuesto general del Estado para 2027, que asciende a $35,111.7 millones y que el ministro defendió como el resultado del “ordenamiento de las finanzas públicas”.

El monto de la pauta estatal contrasta con ese discurso de austeridad en un proyecto que recortó $5,728 millones a las solicitudes de las instituciones públicas.

Otros temas

La pauta publicitaria no fue el único renglón cuestionado en una jornada que arrancó a las 10:55 a.m. y se extendió por más de seis horas.

El diputado Carlos Afú, de Cambio Democrático, preguntó por qué todos los representantes de corregimiento reciben la misma asignación ($110,000) sin importar la población que atienden.

Chapman relató que, al llegar al cargo, se hizo la misma pregunta, y explicó que así lo contempla la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública.

La planilla estatal también dominó parte del debate. Ante la pregunta de cómo se maneja su crecimiento, el ministro dijo: “Mi deseo sería que la planilla no siga creciendo. Este ministro no controla eso”.

El costo de la planilla

Según cifras que él mismo compartió, la nómina asciende hoy a 269,997 funcionarios. El proyecto de presupuesto estima que los salarios del sector público consumirán $7,923.6 millones, presionados además por $340 millones adicionales que ordenan las leyes especiales en educación, salud y seguridad.

Pérez Barboni también insistió, sin éxito, en obtener una cifra de la evasión fiscal.

“La verdad sea dicha, no hay cálculo que sea totalmente confiable. Mi hipótesis es que sí hay evasión”, admitió Chapman, quien defendió la transformación de la Dirección General de Ingresos con la lotería fiscal y la tecnología como ejemplos. En materia de ingresos, reportó un alza de 8.5% en la recaudación al 30 de junio, frente al mismo periodo de 2025.

Luis Duke, diputado de Vamos. Captura de pantalla

El reparto institucional del presupuesto concentra las mayores asignaciones en el Ministerio de Educación (3,757millones), seguido deS alud(2,001 millones), Seguridad (1,101millones) y Obras Públicas (953 millones).

Consultado por el diputado Luis Duke, de Vamos, sobre las tres prioridades del proyecto, el ministro respondió con cinco: educación, salud, seguridad, obra pública y agua.

Su copartidaria Yamireliz Chong preguntó por la ejecución del Meduca en 2025; Chapman respondió que la entidad trasladó $139 millones a otras instituciones, “lo equivalente a un porcentaje muy bajo de la totalidad del presupuesto”.

A partir del próximo 17 de agosto arrancan las vistas presupuestarias ejercicio en el que cada entidad deberá defender su partida ante la misma comisión.

Allí se incluyen los renglones de publicidad que, como quedó claro este martes, ya están bajo la lupa de los diputados.