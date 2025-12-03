Chapman dice desconocer criterios de las transferencias a municipios y crece la presión para que rinda cuentas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un día después de que salieran a la luz pública las cuantiosas partidas que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió a varios municipios del país, sobre todo a algunos dirigidos por alcaldes de los partidos oficialistas Realizando Metas (RM) y su aliado Cambio Democrático (CD), el titular de esa cartera, Felipe Chapman, aseguró que desconocía el criterio que se utilizó para hacer las transferencias.

“Eso es uno de los temas que vamos a investigar. Queremos saber qué criterios se utilizan para la asignación de los recursos. Nunca se han usado indicadores socioeconómicos en el pasado, y este es un buen momento para hacerlo”, dijo a periodistas que le consultaron sobre el tema. También adelantó que la ley podría ser modificada para establecer reglas claras al momento de otorgar estas asignaciones.

¿Por qué se realizaron estas transferencias solo a un grupo de municipios? ¿Por qué unos sí y otros no? Esta es una de las preguntas que el MEF le debe al país.

Por eso, un grupo de diputados de Vamos acudió este martes 2 de diciembre a la sede del ministerio a presentar una solicitud de información para que se les explique qué criterios utilizaron para transferir fondos de manera discrecional, así como el detalle de todas las transferencias de créditos suplementarios, créditos extraordinarios y transferencias que ha dado el ministerio a ciertos municipios del país desde julio de 2024 a la fecha.

Piden transparencia

Los diputados Lenín Ulate, Janine Prado, Luis Duke y Miguel Campos pidieron la fecha, el monto, el municipio receptor, la partida presupuestaria utilizada y el procedimiento administrativo aplicado. También exigieron copia de toda la documentación que respalda estas decisiones, incluyendo resoluciones e informes técnicos.

“De conformidad con la Ley 97 de 1998, estos movimientos deben registrarse, contar con respaldo documental y responder a procedimientos regulados bajo la supervisión del MEF como ente rector”, se lee en la nota que los diputados llevaron al MEF.

El Ministro acepta que hay mucho que investigar. Nuestras preocupaciones no son falsas. Espero que esas investigaciones se hagan rápido y se reporten al país.

¿Descentralización paralela 2.0?

El MEF transfirió al menos $6.1 millones a decenas de municipios. Entre ellos, Pedasí, en la provincia de Los Santos, que recibió $750 mil; San Carlos, Panamá Oeste; al que le tocó por lo menos $1 millón; y Pinogana, Darién, al que se le asignaron $450 mil.

El alcalde de Pedasí es Miguel Batista, de CD; el de San Carlos es Antonio “Pope” Bernal, de RM; mientras que la alcaldesa de Pinogana es Jannelle Dadineth González, también de CD, pero además tiene otro sombrero: presidente de la Asociación de Municipios de Panamá.

Chapman afirma que el MEF no entra en el detalle del uso de los fondos, pero sí asume la responsabilidad de garantizar la transparencia.“Que no le quepa duda a los panameños: estos temas son de gran importancia y, de hallarse algo irregular, se tomarán correctivos. Aquí no hay nada que esconder”, prometió.

‘La lista completa’

Algunos, como el exdiputado Juan Diego Vásquez, quien alertó sobre el tema en un canal de televisión, exigen que se hagan públicas todas las transferencias.

“El ministro acepta que hay mucho que investigar. Nuestras preocupaciones no son falsas. Espero que esas investigaciones se hagan rápido y se reporten al país. Sin embargo, para generar confianza deberían publicar de inmediato la lista completa de transferencias”, escribió en X.

La diputada Janine Prado, además de exigir que se den a conocer todas las partidas, hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que se auditen estos fondos. “Los municipios tienen una cuenta única y, así como se debe reflejar el ingreso, sería importante ver los egresos con base en el estado de cuenta”, dijo a La Prensa.

Hasta el momento, la Contraloría, entidad que refrendó las transferencias, ha guardado silencio. No ha dado ninguna explicación sobre el tema, pese a que el contralor Anel Flores ha sido un duro crítico de la descentralización paralela de la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024).

De hecho, varios de los diputados de Vamos denominan a esta operación “descentralización paralela 2.0”. La caracterización no es casual: la operación revive el fantasma de la llamada “descentralización paralela”, uno de los mayores escándalos de la administración de Cortizo, cuando el Ejecutivo utilizó mecanismos discrecionales y políticos para transferir al menos $300 millones a municipios y juntas comunales controlados por el Partido Revolucionario Democrático y otros partidos aliados.

Jorge Herrera: ‘Lo que el MEF hizo no está prohibido’

Sin embargo, hay quienes defienden el modelo. Uno de ellos es el presidente de la Asamblea Nacional y alcalde del municipio de Aguadulce, Coclé, Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista.

Dijo que la Constitución y otras leyes permiten que los alcaldes puedan hacer algún tipo de gestión de recursos ante el Gobierno central. “El rol que juegan los gobiernos locales es el de buscar esos recursos que no llegan a través de los impuestos. La situación está difícil. En el interior del país, mucho más. Lo que el MEF hizo no está prohibido. El tema no es la transferencia de fondos; el tema es que se usen bien y no para otras cosas. De lo que hemos observado, estos recursos los solicitaron las alcaldías. Para manejarlos, tienen que ser aprobados por el consejo municipal y luego publicarlos en Gaceta Oficial”, manifestó en Telemetro.

Recordó que el 85% de los municipios del país son subsidiados.

Aguadulce, el municipio que controla el presidente de la Asamblea, está en la lista de los que recibió transferencias del MEF.

El discurso de Herrera es similar al del alcalde de Pedasí, Miguel Batista. Él argumenta que en este caso no se trata de fondos paralelos, pues, según él, los traslados obedecen a “una gestión que realiza cada municipio para determinada necesidad que tenga su territorio y que son aprobados a través del MEF”.

Agregó que no es la primera vez que esto ocurre: “Esto es algo de toda la vida... la Constitución lo permite”.