Diputados de Vamos exigen al MEF que explique los criterios usados para transferir abultadas partidas a ciertos municipios

Un grupo de diputados de la bancada independiente Vamos presentó una solicitud de información al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que dirige Felipe Chapman, para que se les explique qué criterios utilizaron para transferir fondos de manera discrecional a ciertos municipios del país.

Recordaron que estos desembolsos se hicieron al margen de la Ley 37 de 2009 de descentralización, lo que impide conocer los parámetros usados para otorgar los fondos, las autorizaciones emitidas y las razones por las cuales se seleccionaron únicamente ciertos municipios.

Lenín Ulate, uno de los que acudió a la sede del MEF, manifestó que, aunque el ministro de Economía y Finanzas anunció que hará “correctivos”, no ha explicado qué ocurrió ni por qué se realizaron estos movimientos de recursos de manera excepcional.

Además de Ulate, asistieron sus colegas Janine Prado, Luis Duke y Miguel Campos.

Este martes 2 de diciembre, el ministro Chapman dijo a periodistas que le consultaron sobre el tema que desconocía el criterio que se utilizó para hacer las transferencias. Añadió que investigarán por qué solo algunos municipios recibieron recursos.

“Eso es uno de los temas que vamos a investigar. Queremos saber qué criterios se utilizan para la asignación de los recursos. Nunca se han usado indicadores socioeconómicos en el pasado, y este es un buen momento para hacerlo”, informó. También planteó que la ley podría ser modificada para establecer reglas claras.

Durante la visita a las instalaciones del MEF, el diputado Campos dijo que lo que piden es simple: “que el MEF entregue los documentos que autorizaron estas transferencias y explique por qué se hicieron fuera del procedimiento establecido por ley”.

Janine Prado, en tanto, recordó que “todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos”.

Mientras que Luis Duke explicó que en el documento presentado solicitan al MEF que responda dentro de los plazos legales y que haga pública la información necesaria para aclarar el origen, destino y justificación de los fondos transferidos.

Entre noviembre de 2024 y 2025, el MEF transfirió al menos $6.1 millones a ciertos municipios del país, con preferencia a algunos liderados por alcaldes que pertenecen al partido oficialista Realizando Metas y a Cambio Democrático.

Sin embargo, el monto total de los desembolsos podría ser aún mayor. La Prensa solo tuvo acceso a una parte de los registros refrendados por la Contraloría, por lo que no se descarta que existan otras partidas no incluidas en esta noticia.

Varios de los diputados de Vamos denominan a esta operación “descentralización paralela 2.0”. La caracterización no es casual: la operación revive el fantasma de la llamada “descentralización paralela”, uno de los mayores escándalos de la administración de Laurentino Cortizo, cuando el Ejecutivo utilizó mecanismos discrecionales y políticos para transferir al menos $300 millones a municipios y juntas comunales controlados por el PRD y otros partidos aliados.