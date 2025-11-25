Chats, presiones y advertencias: ¿qué hay en el documento notariado por la abogada que demandó la candidatura de Mulino?

Exclusivo Suscriptores

Cuatro días después de que el presidente José Raúl Mulino revelara que advirtió a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) que “prendería” el país si no le permitían participar en las elecciones de 2024, se conoció que la abogada que presentó la demanda de inconstitucionalidad en contra de su candidatura presidencial firmó una declaración notarial en la que constan 73 páginas de presuntas comunicaciones por WhatsApp relacionadas con dicha acción judicial.

La abogada Karisma Karamañites acudió ante el notario Fabián Ruiz el 28 de mayo de 2024, casi tres semanas después de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara su demanda de inconstitucionalidad. Ya Mulino era presidente electo, no candidato de Realizando Metas (RM).

Las comunicaciones notariadas se extienden desde el domingo 10 de marzo al jueves 23 de mayo de 2024. La mayoría corresponde a mensajes supuestamente intercambiados con Carlos Ernesto González Ramírez, abogado de Morgan & Morgan, la firma a la que pertenece Rómulo Roux, quien entonces era candidato presidencial de los partidos Cambio Democrático (CD) y Panameñista y, por tanto, rival de Mulino en la elección que se celebró el 5 de mayo de 2024.

Extracto de un supuesto intercambio de mensajes entre Carlos Ernesto González Ramírez y Karisma Karamañites, que consta en el documento notariado el 28 de mayo de 2024.

González, que aparentemente guió a Karamañites en la presentación de la demanda y le dio seguimiento a la misma, habría escrito que Roux no sabía “nada” de la acción promovida contra la candidatura de Mulino. Karamañites también trabajó alguna vez en Morgan & Morgan como asistente y, en 2024, laboró en el medio digital Foco.

Se contactó a González, y este respondió que no podría opinar sobre el tema, ya que desconocía la información.

La Prensa comparte aquí el documento notariado, que tiene 85 páginas.

También fueron notariados unos mensajes intercambiados con Annette Planells, también ligada a Foco y presidenta de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) en aquella época. Planells renunció a Corprensa el 12 de agosto de 2025.

“No te puedo explicar lo feo que se siente que compartan conversaciones privadas, sobre todo cuando las sacan de contexto. Ese mensaje era únicamente un apoyo sincero a Karisma, porque en ese momento la estaban atacando duramente por redes sociales por haber presentado su demanda”, dijo Planells, cuando este medio le pidió su reacción.

“Ojalá podamos dejar atrás tanta confrontación innecesaria y que en Panamá encontremos un ambiente más tranquilo, con mejores días para todos”, agregó.

El pasado sábado, un día después de que el presidente Mulino, desde Costa Rica, revelara su advertencia a los magistrados del TE, Karamañites divulgó un video en Instagram y X en el que recalcó que su demanda “nunca fue motivada por ningún pago ni intención política”. No obstante, en el documento notariado constan unas transferencias bancarias que la abogada habría recibido de una sociedad llamada The Women’s Gang, que supuestamente corresponderían a su salario en Foco.

El Presidente hizo declaraciones en Costa Rica sobre cuando coloqué la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y ha sido un día dificil, pero debo contarte lo que pasó realmente en aquel momento...



Un video corto no alcanza para explicar todo, pero… pic.twitter.com/gXu3zKs9eO — 💬 Karisma Karamañites (@EsKarismaconK) November 22, 2025

The Women’s Gang es una sociedad presidida por Mauricio Valenzuela. Karamañites renunció a Foco poco después de la elección del 5 de mayo.

“Nadie me dio un real por eso. Yo sigo creyendo que hice lo correcto jurídicamente hablando. Presidente, yo nunca he querido hacerle daño ni a usted ni a su familia; esa nunca fue mi intención”, indicó la abogada en redes sociales.

Agregó haber sentido “mucho miedo” cuando el pleno de la Corte Suprema emitió el fallo favorable a Mulino y entendió que su actuación “había favorecido a personas que se habían aprovechado de mi juventud, mi energía y mis ganas de querer ver un país mejor”.

En el video no se menciona quiénes son esas personas.

“Imagínate cómo me siento cada vez que el presidente de mi país sale a hablar de algo que yo hice, pero yo no tengo guardaespaldas ni protección, y lo único que me mantiene aquí es que tú sigues escuchándome. En este momento, respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia de haberlo dejado correr como ciudadano, pero como abogada no la comparto”, remarcó.

La Prensa ha conocido que el presidente Mulino sabe desde hace meses que Karamañites hizo una declaración notariada con esas comunicaciones y que incluso en la Presidencia hay una copia de la misma.

Se busca la reacción de Karamañites.

La cadena de hechos

Según se ha podido saber hasta ahora, los hechos son:

- El Tribunal Electoral emite el Acuerdo del Pleno 11-1 del 4 de marzo de 2024, en el que se inhabilita a Ricardo Martinelli y se designa como candidato presidencial de RM a quien entonces era candidato a vicepresidente, José Raúl Mulino.

- Karisma Karamañites presenta la demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo 11-1, el 11 de marzo de 2024.

- El 3 de mayo de 2024, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que no es inconstitucional el Acuero 11-1 del TE. El magistrado Cecilio Cedalise salvó su voto.

- Mulino es declarado vencedor en las elecciones del 5 de mayo de 2024.

- Karamañites firma una declaración notarial el 28 de mayo de 2024, en la que incluye supuestos mensajes intercambiados con Carlos E. González R. y Annette Planells.

- El 21 de noviembre de 2025, el presidente Mulino, desde Costa Rica, contó que advirtió a los magistrados del TE que “les prendo el país por las cuatro esquinas” si no le permitían participar como candidato presidencial, en mayo de 2024.

Información en desarrollo…