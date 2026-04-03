China tacha de infundadas denuncias de Estados Unidos y le acusa de querer controlar el Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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China calificó este viernes de “infundadas” las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuesta detención de buques panameños en puertos chinos y le acusó de intentar “tomar el control” del Canal de Panamá, en un nuevo cruce de reproches entre ambas potencias por el tráfico marítimo y la gestión de esta vía estratégica.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que las denuncias estadounidenses “confunden el bien y el mal” y sostuvo que las reiteradas acusaciones de Washington reflejan su intención de hacerse con el control de la infraestructura.

Según la vocera, es Estados Unidos quien debe rendir cuentas por “socavar la neutralidad del canal y la estabilidad de las cadenas globales de suministro” mediante “acciones unilaterales de intimidación y coerción”, y añadió que “los hechos son claros”.

Las declaraciones responden a las críticas del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien este jueves condenó el aumento de las inspecciones y retrasos a buques con bandera panameña en puertos chinos y expresó su apoyo a la soberanía de Panamá.

Lea aquí: Marco Rubio alerta sobre efectos de medidas de China a buques panameños

El Gobierno panameño ha reconocido un incremento de estas demoras tras la anulación, el pasado enero, de la concesión a la empresa Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison, que gestionaba dos puertos cercanos al Canal, en medio de presiones de Washington.

Las tensiones en torno al registro marítimo panameño, uno de los mayores del mundo, y al control de infraestructuras vinculadas al canal reflejan la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China por su influencia en rutas clave del comercio global.