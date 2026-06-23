China y Panamá chocan en plena Asamblea de la OEA por los puertos y las detenciones de embarcaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La controversia surge después de que la Corte declarara inconstitucional la concesión otorgada a Panama Ports Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Un inusual intercambio diplomático protagonizaron este martes 23 de junio el representante de China ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Xie Feng, y el canciller de Panamá Javier Martínez Acha, durante el diálogo de los observadores permanentes con los jefes de delegación.

En su intervención, Xie Feng cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, administrados por Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, y denunció lo que calificó como afectaciones a los intereses de inversionistas chinos.

“Desafortunadamente, la Corte Suprema de Panamá, en enero de este año, emitió un pronunciamiento tomando [el gobierno] posesión de algunos puertos (...) Los activos pueden ser tomados y operados en cualquier momento. ¿Quién va a confiar en invertir y buscar colaboración?”, manifestó el diplomático chino, que participó en el conversatorio ya que su país es observador permanente.

También defendió las inspecciones realizadas por autoridades chinas a embarcaciones de bandera panameña, aunque descartó que las mismas se llevan a cabo siguiendo un criterio ideológico y no meramente técnico. Xie Feng aseguró que las retenciones en puertos chinos responden a obligaciones internacionales y a la legislación de su país, y que no están dirigidas contra ninguna nación en particular.

Asimismo, pidió a Panamá “corregir sus errores” y proteger los derechos e intereses de las empresas chinas.

Representante de China, Xie Feng, ante la OEA. LP/Alexander Arosemena

Respuesta inmediata del canciller

El canciller panameño no se quedó callado.

Tras las declaraciones del representante chino, Martínez Acha solicitó la palabra al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, para responder.

Martínez Acha -que presidía la sesión, ya que Panamá es el anfitrión- aclaró que hablaba en representación de su país y no de la organización, e invitó al diplomático chino a sostener una reunión privada una vez concluyera el encuentro.

“Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, replicó.

Martínez Acha defendió la independencia del fallo de la CSJ que declaró inconstitucional la renovación del contrato de concesión portuaria, argumentando que la decisión obedeció al ordenamiento jurídico del país y que el Ejecutivo no tiene facultades para interferir en asuntos judiciales.

“Sus representantes en mi país no entienden el sistema democrático de Panamá. Me pidieron varias veces que yo interfiriera ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo, que lo único que puede hacer mi gobierno es obedecerlo”, aseguró ante el pleno.

Martínez Acha destacó además que la controversia legal sobre la concesión se originó durante la administración presidencial anterior (la de Laurentino Cortizo) y recordó que la mayoría de los magistrados que participaron en la decisión fueron designados por gobiernos previos.

Fue en el gobierno de Cortizo (2019-2024) que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) adoptó la decisión de prorrogar la concesión de PPC, de forma automática. La Corte alegó que se debió haber convocado a una licitación pública.

Cuestiona aumento de inspecciones

El canciller también se refirió al incremento de inspecciones y retenciones de embarcaciones con bandera panameña en China, un tema que ha generado preocupación en el Gobierno.

En lo que va de año, 461 buques que llevan la bandera de Panamá han sido retenidos en puertos chinos. En todo 2025, la cifra fue de 256. Martínez Acha alega que las cantidades son superiores.

“Es importante que esta audiencia sepa que esas inspecciones y detenciones de mi país no se dan en esos números que vemos en sus puertos (...) El incremento es sustancialmente superior a lo que existía antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo.

Añadió que Panamá no desea verse involucrado en rivalidades geopolíticas entre grandes potencias y reiteró que mantiene una política exterior independiente.

“Panamá tiene una política exterior independiente y respetuosa. Reconocemos la importancia de la relación con la República Popular China (...) pero ustedes deben entender que mi presidente tiene una obligación constitucional de defender los intereses de Panamá, como ustedes los de su país”, indicó.

El canciller cerró su intervención con un llamado al diálogo.

“Lo invito a desescalar, lo invito a hablar respetuosamente, pero lo invito a respetar mi Constitución como yo respeto la suya”, sostuvo.

El intercambio ocurre en momentos en que Panamá y China mantienen conversaciones diplomáticas tras las denuncias del Gobierno panameño sobre un aumento inusual de inspecciones y retenciones a buques registrados bajo pabellón panameño en puertos chinos.

En reiteadas ocasiones, Panamá ha expresado preocupación por el incremento de detenciones en los puertos chinos, mientras Pekín rechaza que exista una acción dirigida específicamente contra Panamá.