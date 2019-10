La cita de Martinelli con los magistrados del Tribunal Electoral

El expresidente Ricardo Martinelli se reunió el pasado viernes 11 de octubre con los tres magistrados del Tribunal Electoral (TE) Heriberto Araúz (presidente), Alfredo Juncá, y Eduardo Valdés Escoffery.

¿El motivo? el proceso de recolección de firmas que adelanta junto con sus seguidores para convocar a una convención extraordinaria, con el propósito de renovar la junta directiva del partido, que actualmente preside Rómulo Roux, candidato presidencial en las elecciones del pasado 5 de mayo.

Le acompañaron Alma Cortés, Luis Eduardo Camacho, y Félix Moulanier, miembros de CD.

En reunión de trabajo y consulta, con los Magistrados del Tribunal Electoral. Fue una reunión cordial, respetuosa y productiva. pic.twitter.com/4d5r60Efg8 — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) October 11, 2019

De acuerdo a fuentes del TE, los magistrados le dijeron que no pueden adelantar criterios ni resolver consultas sobre la convención, porque "es evidente" que se podría generar una controversia entre los dos grupos por este tema, y que en su momento, ellos tendrán que tomar una decisión al respecto.

Habla Roux

Roux, en tanto, dijo hoy lunes 14 de octubre en Telemetro que cuando él camina las calles, las bases no le hablan de firmas de convencionales, ni de cambiar la junta directiva. "A mí lo que me están hablando es Rómulo la economía no despega, Rómulo, ¿que pasó con la inseguridad?. Han pasado 100 días y aquí no ha pasado absolutamente nada. Queremos que el partido vaya unido en el 2024. Rómulo que se logre la unidad del partido, que no existan peleas, no dejen que personas con egoísmo político destruyan el partido (...)", aseguró.

Roux también habló de la necesidad de hacer cambios a la Constitución y a la ley de electoral. En el último punto hizo énfasis particularmente en lo que tiene que ver con las encuestas. "Tu te acuerdas como era que leían las encuestas que sacaba el PRD (Partido Revolucionario Democrático) de que iban a ganar por más de 30 puntos. Eso lo hicieron por más de 10 meses. La persona que encuestaba acaba de ser nombrada en Houston para un consulado. Entonces seamos serios. La gente sabe lo que pasó en esas elecciones, la gente sabe que Cambio Democrático hizo un trabajo", argumentó el político de CD.

Roux se refiere a José A. Sosa Berbey, quien fue nombrado cónsul de Panamá en Houston, Estados Unidos. Sosa Berbey es directivo de la encuestadora Stratmark Consultores, S.A.