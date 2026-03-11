Panamá, 12 de marzo del 2026

    ENTIDAD BAJO LA MIRA

    Comisión de Credenciales recomienda la ratificación de Lilibeth Cárdenas como nueva directora de la Senniaf

    Alis Fernández
    Lilibeth Cárdenas Chanis estará al frente de la dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Cortesía

    La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó al pleno la ratificación de Lilibeth Cárdenas como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), durante una sesión celebrada la tarde de este miércoles 11 de marzo.

    Cárdenas compareció ante la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada oficialista Dana Castañeda, y obtuvo cinco votos a favor y cuatro abstenciones. Sin embargo, la sesión no fue transmitida en las redes sociales del órgano Legislativo.

    [Le podría interesar leer: Viceministra Lilibeth Cárdenas es designada nueva directora de la Senniaf]

    Cárdenas, quien es abogada, fue designada el pasado 6 de marzo por el presidente de la República, José Raúl Mulino, tras la renuncia de Ana Fábrega, quien dirigía la institución desde julio de 2024.

    Ana Melinda Fábrega Guardia.

    Hasta su designación, la nueva directora se desempeñaba como viceministra del Ministerio de la Mujer de Panamá. De acuerdo con información de la Presidencia, cuenta con experiencia vinculada al área en la que ahora ejercerá funciones.

    La ratificación se produce en medio de cuestionamientos a la institución. En febrero pasado, la diputada independiente Alexandra Brenes, quien es también presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Adolescencia y Familia denunció irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen, administrado por la Senniaf.

    Visita de la diputada Alexandra Brenes al CAI de Tocumen: Cortesía Senniaf

    Posteriormente, Brenes realizó visitas a varios albergues de la entidad, donde aseguró haber encontrado otras irregularidades relacionadas con el cumplimiento de procesos que afectan directamente a los menores.

    El siguiente paso es que Cárdenas sea ratificada por el pleno de la Asamblea Nacional.

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia


