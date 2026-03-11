Comisión de Credenciales recomienda la ratificación de Lilibeth Cárdenas como nueva directora de la Senniaf

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó al pleno la ratificación de Lilibeth Cárdenas como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), durante una sesión celebrada la tarde de este miércoles 11 de marzo.

Cárdenas compareció ante la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada oficialista Dana Castañeda, y obtuvo cinco votos a favor y cuatro abstenciones. Sin embargo, la sesión no fue transmitida en las redes sociales del órgano Legislativo.

Cárdenas, quien es abogada, fue designada el pasado 6 de marzo por el presidente de la República, José Raúl Mulino, tras la renuncia de Ana Fábrega, quien dirigía la institución desde julio de 2024.

Hasta su designación, la nueva directora se desempeñaba como viceministra del Ministerio de la Mujer de Panamá. De acuerdo con información de la Presidencia, cuenta con experiencia vinculada al área en la que ahora ejercerá funciones.

La ratificación se produce en medio de cuestionamientos a la institución. En febrero pasado, la diputada independiente Alexandra Brenes, quien es también presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Adolescencia y Familia denunció irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen, administrado por la Senniaf.

Posteriormente, Brenes realizó visitas a varios albergues de la entidad, donde aseguró haber encontrado otras irregularidades relacionadas con el cumplimiento de procesos que afectan directamente a los menores.

El siguiente paso es que Cárdenas sea ratificada por el pleno de la Asamblea Nacional.