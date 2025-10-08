Comisión de Presupuesto sugiere reasignaciones de más de mil millones al MEF en el presupuesto de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó formalmente las recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reasignar algunos montos dentro del proyecto de ley N° 293, que dicta el presupuesto general del Estado 2026.

El diputado presidente de la Comisión, Eduardo Vásquez, detalló que el total de montos que algunas entidades del Estado pidieron reasignar alcanza cerca de $1,485 millones, esto dentro del ya presentado proyecto presupuestario de $34,901 millones, por lo que no implicaría un incremento en dicho monto.

“El monto solicitado por diferentes instituciones que pasaron por la comisión para reconsideraciones es de $1,485 millones”, apuntó Vásquez.

La intención sería recomendar al MEF hacer un ‘rejuego’ donde se pase dinero de algunos renglones dentro del presupuesto a otros.

Entre las entidades que la Asamblea sugiere tengan reasignaciones se encuentran el ITSE, el Ministerio de Salud (Minsa), algunas entidades dependientes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), entre otras.

La aprobación de las recomendaciones se dio a través de la resolución N° 35 de la Comisión de Presupuesto, aprobada por 12 diputados de dicho espacio este miércoles 8 de octubre.

El MEF deberá decidir si acoge las recomendaciones hechas por los diputados o no, para poder que el proyecto avance en el primer debate, pudiendo la Asamblea aprobarlo o rechazarlo.