Comparecencia de Senniaf ante diputados deja dudas sobre presupuesto y gestión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La visita de la directora interina de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Andrea Vega, para la presentación de la memoria institucional en la Asamblea Nacional evidenció lo que es un secreto a voces: la falta de presupuesto, de indicadores de cumplimiento y de datos concretos sobre la cantidad de niños fugados de los albergues de la entidad.

El periodo de preguntas estuvo a cargo de los diputados de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional. Durante la sesión, los distintos directores de Senniaf respondieron interrogantes relacionadas con las gestiones que se realizan en la entidad.

También le puede interesar leer: Siete directores en cinco años y la Senniaf sigue en crisis

El primero en intervenir fue el diputado Ernesto Cedeño, quien consultó sobre la existencia de algún informe de rendición de cuentas del periodo anterior. Ante la ausencia de un funcionario que respondiera al respecto, Vega señaló que solo contaba con la memoria institucional y, al ser consultada sobre los indicadores de cumplimiento, se limitó a responder: “No tenemos esa información”.

Directora interina de la Senniaf. Captura de Pantalla

La actual directora interina del Senniaf asumió el cargo hace menos de una semana.

Tras concluir la presentación de la memoria, explicó que, aunque tiene el rol de dirigir la institución, consideraba “poco responsable” responder a ciertos cuestionamientos debido al poco tiempo en el puesto . “Tengo cuatro días de gestión”, puntualizó.

Vega fue designada directora interina luego de que se conociera la renuncia de Ana Fábrega, quien dirigía la institución desde julio de 2024 y debía presentar la memoria institucional el pasado martes 3 de marzo. Sin embargo, se excusó de asistir por supuestos quebrantos de salud.

También le puede interesar leer: Senniaf deberá rendir informes mensuales de las investigaciones en los albergues

En su intervención, Cedeño también preguntó por la cifra exacta de menores fugados de albergues supervisados por el Senniaf. La respuesta fue ofrecida por Caroline Ruiz, del Departamento de Restitución de Derechos, quien indicó que actualmente no cuentan con “cifras exactas”.

Ante esta situación, la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la comisión, señaló que durante visitas realizadas a albergues ha podido constatar que en semanas recientes se han registrado fugas de menores, por lo que recomendó reforzar el monitoreo de este aspecto en los centros administrados por el Senniaf.

Presupuesto

María Him, jefa de Inventario y Tenencia de la institución, fue la encargada de responder sobre el presupuesto manejado por la entidad. Indicó que el año pasado se destinaron $380 mil balboas para inversión, de los $1.8 millones solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas.

Explicó que esos fondos se utilizaron para construir un muro de contención en el Centro de Atención Integral de Tocumen y para la compra de cámaras de seguridad. No obstante, señaló que en ese centro quedó pendiente la adecuación de la cocina.

La diputada Brenes cuestionó esa decisión, al señalar que no se priorizó el acondicionamiento de la cocina y por lo cual deben entonces, recurrir a la contratación directa de empresas que suministren las comidas ya preparadas a los menores.

Por su parte, el diputado Cedeño criticó y cuestionó al ejecutivo, la falta de presupuesto destinado a la institución encargada de velar por la niñez vulnerable y trajo a colación la construcción de un hospital para mascotas, al que se destinaron $14.1 millones.

Protocolo de entrega de menores y adopciones

La presidenta de la comisión también consultó sobre el proceso que debe seguir el Senniaf para reinsertar a un menor con su familia luego de haber permanecido en un centro de atención.

Mencionó un caso ocurrido en un albergue visitado, donde se decidió entregar a un menor a un familiar al conocer de la visita de la comisión, pese a que el niño solo había tenido contacto con esa persona en dos ocasiones mediante videollamada.

Ruiz explicó que el procedimiento establece que primero se deben realizar visitas y estudios a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y luego consultar si desean recibir al menor. Este proceso, según se indicó durante la sesión, no se habría seguido en ese caso. El joven, además, padece una enfermedad que debe ser monitoreada y controlada mediante medicación.

También se abordó el proceso de adopción de menores. Aunque no existe un plazo fijo para completarlo, la diputada Paulette Thomas señaló que actualmente hay procesos que pueden tardar hasta seis años.

Durante la sesión se informó que la Asamblea Nacional trabaja en un proyecto de ley para agilizar los procesos de adopción. La iniciativa es impulsada por la diputada Janine Prado y busca reducir los tiempos del trámite, manteniendo los requisitos legales establecidos.

Finalmente, el diputado Cedeño indicó que la ratificación de la nueva directora del Senniaf, Lilibeth Cárdenas, se realizará mañana 11 de febrero, en la Comisión de Credenciales.