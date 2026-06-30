Panamá, 30 de junio del 2026
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    ÓRGANO LEGISLATIVO

    Con el 1 de julio a la vuelta de la esquina, Vamos busca acuerdos con panameñistas y Seguimos

    José González Pinilla
    Con el 1 de julio a la vuelta de la esquina, Vamos busca acuerdos con panameñistas y Seguimos
    La coalición Vamos sostuvo este lunes 29 de junio una reunión con sus representantes, alcaldes y diputados. LP Alexander Arosemena

    Diputados de la bancada Vamos sostuvieron este lunes 29 de junio acercamientos con sus colegas del Partido Panameñista y del bloque Seguimos, en un intento por alcanzar acuerdos para enfrentar, el próximo 1 de julio, a la candidata del oficialismo, Shirley Castañedas.

    Sin embargo, esas conversaciones no registraron avances significativos. La diputada independiente Janine Prado informó que este martes 30 de junio, en horas de la tarde, tienen prevista una nueva reunión para definir finalmente su posición.

    Con el 1 de julio a la vuelta de la esquina, Vamos busca acuerdos con panameñistas y Seguimos
    Conferencia de prensa de la coalición Vamos, realizada este 29 de junio de 2026. LP Alexander Arosemena

    La bancada Vamos propone una nómina encabezada por uno de sus diputados, mientras que el Partido Panameñista impulsa la candidatura de Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional.

    La noche de este lunes, la coalición Vamos sostuvo una reunión con sus representantes, alcaldes y diputados, presidida por su líder, Juan Diego Vásquez.

    Vásquez explicó que la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional no formó parte de la agenda del encuentro. No obstante, expresó que espera que quien presida el Legislativo impulse un trabajo en el que se discutan todos los proyectos de ley, sin distinción de partidos ni corrientes políticas.

    Añadió que la bancada aspira a seguir presidiendo comisiones permanentes de la Asamblea. “La bancada busca lo que siempre ha promovido: una Asamblea que trabaje para la gente, de manera transparente, abierta y participativa, y donde las leyes no encuentren obstáculos”, afirmó.

    Recordó que los diputados de Vamos que presidieron comisiones durante el último año discutieron todos los proyectos de ley sin distinción de partidos.

    [Lea también: La bancada de CD votaría por Shirley Castañedas]

    José González Pinilla

    Editor

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