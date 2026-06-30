Con el 1 de julio a la vuelta de la esquina, Vamos busca acuerdos con panameñistas y Seguimos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Diputados de la bancada Vamos sostuvieron este lunes 29 de junio acercamientos con sus colegas del Partido Panameñista y del bloque Seguimos, en un intento por alcanzar acuerdos para enfrentar, el próximo 1 de julio, a la candidata del oficialismo, Shirley Castañedas.

Sin embargo, esas conversaciones no registraron avances significativos. La diputada independiente Janine Prado informó que este martes 30 de junio, en horas de la tarde, tienen prevista una nueva reunión para definir finalmente su posición.

Conferencia de prensa de la coalición Vamos, realizada este 29 de junio de 2026. LP Alexander Arosemena

La bancada Vamos propone una nómina encabezada por uno de sus diputados, mientras que el Partido Panameñista impulsa la candidatura de Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional.

La noche de este lunes, la coalición Vamos sostuvo una reunión con sus representantes, alcaldes y diputados, presidida por su líder, Juan Diego Vásquez.

#Ahora El líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, informa que los diputados de la bancada tomarán una decisión este martes sobre la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, este 1 de julio. Video: Alexander Arosemena pic.twitter.com/0BccJ9tl6M — La Prensa Panamá (@prensacom) June 30, 2026

Vásquez explicó que la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional no formó parte de la agenda del encuentro. No obstante, expresó que espera que quien presida el Legislativo impulse un trabajo en el que se discutan todos los proyectos de ley, sin distinción de partidos ni corrientes políticas.

Añadió que la bancada aspira a seguir presidiendo comisiones permanentes de la Asamblea. “La bancada busca lo que siempre ha promovido: una Asamblea que trabaje para la gente, de manera transparente, abierta y participativa, y donde las leyes no encuentren obstáculos”, afirmó.

Recordó que los diputados de Vamos que presidieron comisiones durante el último año discutieron todos los proyectos de ley sin distinción de partidos.

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