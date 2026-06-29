La bancada de CD votaría por Shirley Castañedas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Según cálculos de su copartidario y colega Alaín Cedeño, ya tienen apalabrado el apoyo de por lo menos 40 diputados

Cambio Democrático (CD) dará su respaldo a la diputada Shirley Castañedas, candidata de Realizando Metas (RM), a la presidencia de la Asamblea Nacional, en la elección que debe celebrarse el próximo 1 de julio.

El apoyo lo confirmó Yanibel Ábrego, exdiputada y presidenta de CD, en una conversación telefónica con La Prensa. Ábrego recalcó que ella no participa de las reuniones de bancada pero que los diputados ya le expresaron que están con RM.

Con el apoyo de CD, Castañedas tendría los votos suficientes. Si surge otro candidato, Castañedas necesitaría el voto de por lo menos 36 votos. Según cálculos de su copartidario y colega Alaín Cedeño, ya tienen apalabrado el apoyo de por lo menos 40 diputados.

[Lea: Se acerca el 1 de julio: ¿qué está pasando en las bancadas?]

RM tiene 15 diputados y CD, ocho. Castañedas también tendría el apoyo de los 12 diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de los cinco de la bancada mixta.

Shirley Castañeda, diputada de RM.

Reuniones con Mulino

Ese afecto de CD por Shirley Castañedas es nuevo; no se manifestó el año pasado, por ejemplo, cuando la de RM también compitió para ser presidenta de la Asamblea. En aquella votación, CD hizo alianza con el Panameñista, el Partido Popular y los independientes de Vamos.

Esa alianza logró 37 votos para Jorge Herrera, del Panameñista. Castañedas obtuvo 34 votos.

Herrera ahora busca la reelección, pero CD le ha dado la espalda.

Diputados de Cambio Democrático se reunieron con el mandatario José Raúl Mulino. Cortesía

No ha habido enfrentamientos públicos, desacuerdos, reproches... Nada de nada.

Lo único nuevo es que, en los tres últimos meses, CD ha sostenido dos reuniones con el presidente José Raúl Mulino, quien milita en RM. Una el 17 de marzo y otra el 18 de mayo.

Ambos encuentros se celebraron en el Palacio de las Garzas y fueron comunicados en su momento por la Presidencia de la República. Lo mismo ocurrió cuando Mulino, para las mismas fechas, recibió a los diputados de RM, el PRD y el Panameñista. A la bancada que no ha recibido es a la de Vamos, que hasta el mes pasado era la más grande. Ahora tiene 15 miembros, igual que RM.

En esas reuniones se habla de la agenda legislativa e, inevitablemente, de la elección del 1 de julio.

CD, que ha guardado silencio estas semanas, le habría dicho a Mulino que esta vez respaldaría a RM.

A las dos citas acudió la bancada completa, incluyendo a Eduardo Vásquez, primer vicepresidente de la Asamblea y presidente de la influyente Comisión de Presupuesto.

Ahora, según fuentes del legislativo, RM habría puesto sobre la mesa la propuesta para que CD ocupe, nuevamente, una de las vicepresidencia de la junta directiva del Legislativo.

Hace mes y medio...

La bancada panameñista, que apoya las aspiraciones de reelección de Herrera, no ha logrado que se repita ese respaldo.

Hubo un momento en que se daba por hecho que sí se mantenía la alianza Panameñista-CD.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. Captura de pantalla

El 16 de mayo pasado, la presidente de CD, Yanibel Ábrego, dijo que no había conversado con su bancada sobre que pasaría el 1 de julio. Sin embargo, señaló que la “alianza” de CD con los panameñistas “ha estado trabajando a favor del gobierno nacional. Tenemos que ser correctos y sinceros diciendo eso. Por ahora no veo que haya cambios, no quisiera adelantarme a alguna propuesta que quizás la bancada tenga, de que quieran ir con candidato propio”.

[Lea: RM asegura que el PRD apoyará a Shirley Castañedas; Vamos apuesta por encabezar nómina]

En tanto, Vamos no ha dicho todavía qué hará, aunque sus voceros insisten en que uno de sus miembros debe encabezar una eventual alianza opositora. El PRD, por su parte, dijo la semana pasada que todavía evaluaba las opciones (incluyendo un candidato propio), pero todos dan por hecho que están con Castañedas.

“Los diputados se mantienen conversaciones y se evalúan distintos escenarios”, informó el PRD la semana pasada.