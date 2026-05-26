Contraloría General inicia auditoría forense en la Unachi por descuentos salariales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría forense en la Universidad Autónoma de Chiriquí para investigar presuntas irregularidades relacionadas con descuentos salariales aplicados a trabajadores.

La Contraloría General de la República informó que iniciará una auditoría forense en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), en medio de denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con descuentos salariales aplicados a trabajadores de la institución.

Según explicó la Contraloría, la investigación guarda relación con descuentos realizados a colaboradores universitarios que presuntamente no habrían sido transferidos oportunamente a las entidades correspondientes, afectando derechos vinculados con la seguridad social y la estabilidad financiera de docentes y funcionarios.

Recientemente, la Asociación de Profesores de la Unachi se declaró en “estado de alerta máxima” ante la crisis presupuestaria y administrativa que atraviesa la universidad. A través del comunicado 005-2026, el gremio denunció supuestas irregularidades en el manejo de descuentos salariales y responsabilizó directamente a la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas por una situación que calificó de “inaceptable”.

De acuerdo con la Contraloría, la auditoría tendrá como objetivo verificar el destino de los fondos, determinar posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes, en apego al marco constitucional y legal vigente.

Contraloría iniciará auditoría forense a la Universidad Autónoma de Chiriquí.#ContraloríaPanamá #CGRPanamá #TrabajandoConIntegridad pic.twitter.com/8mzB9DAUZD — Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) May 26, 2026

“Reconocemos y respetamos la autonomía universitaria; sin embargo, reiteramos que ninguna autonomía puede estar por encima de la protección de los derechos de los trabajadores, el correcto manejo de los recursos del Estado y los principios de transparencia y rendición de cuentas que exige la ciudadanía”, señaló la entidad en un comunicado.

El anuncio de la auditoría forense se conoce el mismo día en que el Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que Medianero de Bonagas comunicó voluntariamente su decisión de renunciar al cargo durante una reunión sostenida con la ministra Lucy Molinar el pasado 11 de mayo de 2026.

Según el Meduca, la rectora acudió de forma personal a las instalaciones de la entidad en Cárdenas, corregimiento de Ancón, donde además solicitó el pago de sus prestaciones laborales.

El Ministerio de Educación informa a la ciudadanía en general que el pasado lunes, 11 de mayo de 2026, la señora rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí se apersonó a las instalaciones del Meduca, en Cárdenas y solicitó ser atendida por la señora ministra de Educación. pic.twitter.com/k2dmOrGA7f — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) May 26, 2026

Este mismo martes la Unachi, a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, informó que la rectora sigue en su puesto y que “cualquier información que indique lo contrario es infundada”.