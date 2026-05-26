Panamá, 27 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Presuntas irregularidades financieras

    Contraloría General inicia auditoría forense en la Unachi por descuentos salariales

    La Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría forense en la Universidad Autónoma de Chiriquí para investigar presuntas irregularidades relacionadas con descuentos salariales aplicados a trabajadores.

    Getzalette Reyes
    Contraloría General inicia auditoría forense en la Unachi por descuentos salariales
    Fachada de la Contraloría.

    La Contraloría General de la República informó que iniciará una auditoría forense en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), en medio de denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con descuentos salariales aplicados a trabajadores de la institución.

    +info

    Las propiedades de la rectora de la Unachi en David, Boquete y Marbella El clamor de los estudiantes de la Unachi: exigen la renuncia de la rectora El procurador investiga las propiedades ligadas a la rectora de Unachi y 12 familiares

    Según explicó la Contraloría, la investigación guarda relación con descuentos realizados a colaboradores universitarios que presuntamente no habrían sido transferidos oportunamente a las entidades correspondientes, afectando derechos vinculados con la seguridad social y la estabilidad financiera de docentes y funcionarios.

    Recientemente, la Asociación de Profesores de la Unachi se declaró en “estado de alerta máxima” ante la crisis presupuestaria y administrativa que atraviesa la universidad. A través del comunicado 005-2026, el gremio denunció supuestas irregularidades en el manejo de descuentos salariales y responsabilizó directamente a la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas por una situación que calificó de “inaceptable”.

    De acuerdo con la Contraloría, la auditoría tendrá como objetivo verificar el destino de los fondos, determinar posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes, en apego al marco constitucional y legal vigente.

    “Reconocemos y respetamos la autonomía universitaria; sin embargo, reiteramos que ninguna autonomía puede estar por encima de la protección de los derechos de los trabajadores, el correcto manejo de los recursos del Estado y los principios de transparencia y rendición de cuentas que exige la ciudadanía”, señaló la entidad en un comunicado.

    El anuncio de la auditoría forense se conoce el mismo día en que el Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que Medianero de Bonagas comunicó voluntariamente su decisión de renunciar al cargo durante una reunión sostenida con la ministra Lucy Molinar el pasado 11 de mayo de 2026.

    Según el Meduca, la rectora acudió de forma personal a las instalaciones de la entidad en Cárdenas, corregimiento de Ancón, donde además solicitó el pago de sus prestaciones laborales.

    Este mismo martes la Unachi, a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, informó que la rectora sigue en su puesto y que “cualquier información que indique lo contrario es infundada”.

    Getzalette Reyes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El procurador investiga las propiedades ligadas a la rectora de Unachi y 12 familiares. Leer más
    • Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta para este martes 26 de mayo. Leer más
    • Jubilados sobrevivientes tendrán prioridad en la entrega de los Cepanim. Leer más
    • La era de Etelvina Medianero de Bonagas en la Unachi: 13 años y casi mil millones de dólares en presupuesto. Leer más
    • Coco Carrasquilla sale lesionado entre lágrimas en la final de la Liga MX. Leer más
    • Capturan en Barú a estadounidense que trabajaba como gerente y era requerido en Oklahoma. Leer más
    • Acabó el juicio de los pinchazos y la juez se acogió al término para dictar sentencia contra los dos exagentes. Leer más