Contratados como asesores y asistentes: así siguen en la planilla los diputados suplentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una revisión de las planillas del Órgano Legislativo, actualizadas hasta marzo de 2026, revela que 51 de los 71 diputados suplentes reciben un salario.

La mayoría de los diputados suplentes de las distintas bancadas continúan en la planilla de la Asamblea Nacional (AN), a pesar de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió, mediante un fallo, que los emolumentos de estos funcionarios solo deben otorgarse cuando ocupen la curul.

Una revisión de las planillas del Órgano Legislativo, actualizadas hasta marzo de 2026, revela que 51 de los 71 diputados suplentes (71.8%) reciben un salario. Están nombrados en la Asamblea como asistentes técnicos parlamentarios, asistentes administrativos o asesores.

En marzo de 2025, La Prensa contabilizó 54 suplentes emplanillados que, además, participaban en las sesiones del pleno legislativo tras ser habilitados por sus principales. Es decir, actualmente hay tres suplentes menos en la planilla que hace un año.

Se trata de Carlos Ho, suplente de la diputada Walkiria Chandler, quien devengaba un salario mensual de $2,000 antes de ser expulsado; Daryelis Aponte, suplente del diputado Neftalí Zamora, quien figuraba como asesora legal con un salario de $3,500; y Roberto Barsallo, suplente de Ernesto Cedeño, quien aparecía como asistente técnico parlamentario en condición de personal transitorio.

Algunos suplentes han recibido ajustes salariales en comparación con el año pasado. Por ejemplo, Maylin Prince, suplente del diputado independiente Betserai Richards, pasó de ocupar el cargo de Asesor I, con un salario de $2,500, a Asesor II, con una remuneración de $3,000.

Al hacer el recuento por bancada, se observa que de los 17 diputados de la coalición Vamos, 11 tienen suplentes en la planilla. En Realizando Metas (RM), la cifra es de 8 de 15.

Bancada Vamos.

En el Partido Revolucionario Democrático (PRD), 8 de los 12 suplentes figuran como empleados de la Asamblea; mientras que en Cambio Democrático (CD) son 7 de 8. Todos los suplentes de la bancada Panameñista y de la Bancada Mixta (Alianza, Molirena, Partido Popular e independientes) también aparecen en la planilla, una práctica que se mantuvo durante la administración de la diputada de RM, Dana Castañeda (2024-2025).

Por su parte, de los cuatro suplentes de la bancada Seguimos (integrada por diputados independientes y del Movimiento Otro Camino), tres figuran como empleados legislativos.

Bancada RM.

Justifica contratación

El presidente de la Asamblea, el panameñista Jorge Herrera, mantiene a su suplente dentro de la planilla legislativa. Se trata de Bolívar Escala, nombrado como asistente técnico parlamentario con un salario de $2,000 mensuales.

Esta semana se consultó a Herrera sobre la decisión de mantener a los suplentes dentro de la estructura legislativa con salario, pero no respondió. Desde la Asamblea informaron que se encontraba en Estados Unidos participando en una gira oficial.

Bancada PRD.

En octubre pasado, Herrera —cuyo período concluye el próximo 30 de junio— afirmó que la figura del diputado suplente, como tal, no forma parte de la estructura institucional, “pero sí puede ser un funcionario dentro de la Asamblea”.

El diputado reconoció que la Corte fue “muy enfática” al señalar que la figura del suplente no debe aparecer dentro del organigrama institucional. Sin embargo, sostuvo que existe margen para su contratación bajo otras denominaciones.

Bancada CD.

“El fallo manifiesta que el diputado suplente, tipificado dentro del organigrama, no puede aparecer. Pero al final, el suplente es una figura que durante un proceso electoral acompaña al principal”, dijo en aquella ocasión.

La Corte, mediante un fallo emitido el 10 de mayo de 2017, determinó que los suplentes solo recibirían emolumentos cuando ocuparan la curul durante las sesiones ordinarias o extraordinarias.

Bancada Panameñista.

Algunos diputados no habilitaron a sus suplentes durante el último período legislativo. Otros, sin embargo, sí lo hicieron, pese al criterio establecido por la Corte.

En abril, por ejemplo, Sara Magallón, suplente del perredista Jairo “Bolota” Salazar, registró un 47% de asistencia al pleno. El mismo porcentaje obtuvo Rosalía Ellis, suplente del panameñista Roberto Archibold.

Bancada Mixta.

Por su parte, Benicio Robinson Jr. (PRD), que figura como asesor con salario de $4,300, registró una asistencia de 6%, igual que Bolívar Escala, suplente de Jorge Herrera.

El diputado de Vamos, Eduardo Gaitán, habilitó a su suplente, Lydia Caballero, quien alcanzó una asistencia de 35%, según el informe oficial de la Asamblea Nacional. La diputada independiente Yarelis Rodríguez también habilitó a su suplente, José Andrés González, quien registró una asistencia de 24%. También habilitó su suplente el independiente Manuel Samaniego: Nayelis González tuvo asistencia de 29%.