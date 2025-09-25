Corte declara inconstitucional la ‘lista nacional cerrada’ para elegir diputados del Parlacen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el método de “lista nacional cerrada” para la elección de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

A partir de esta decisión, los aspirantes a ese organismo deberán ser electos de la misma forma que los diputados de la Asamblea Nacional. En otras palabras, los candidatos al Parlacen tendrán que buscar el voto directo de los electores.

Actualmente, el Código Electoral establece que Panamá elige a sus 20 diputados al Parlacen mediante una lista cerrada de candidatos.

Las curules se asignan a cada partido o candidato presidencial por libre postulación según el sistema de representación proporcional, en función de los votos obtenidos por cada partido o candidato presidencial por libre postulación.

En las elecciones de 2024, el partido Realizando Metas, que ganó la presidencia con José Raúl Mulino, obtuvo la mayor cantidad de curules en ese foro regional: 9 de las 20 disponibles.

La demanda contra la frase “lista nacional cerrada” fue presentada por el abogado Álvaro Hernández Zambrano, quien argumentó que Panamá no ha cumplido con lo establecido en el tratado constitutivo del Parlacen respecto a la postulación, votación y adjudicación de curules.

Según el fallo, Hernández Zambrano sostuvo que “este tratado establece que deben elegirse los diputados del Parlacen por el método establecido en la legislación nacional, la que corresponde a la elección de los diputados de la Asamblea Nacional, los que se escogen de una lista abierta por la que se podrá votar selectivamente por uno o más candidatos o por la lista del partido o la libre postulación, en cuyo caso votará por todos los candidatos, siendo un voto directo y no indirecto como lo establecen las normas acusadas”.

Actualmente, el Tribunal Electoral coordina la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en la que participan representantes de partidos políticos y de la sociedad civil.

Este foro deberá ahora definir un nuevo mecanismo para la elección y asignación de las curules del Parlacen, a fin de incluirlo en el paquete de modificaciones al Código Electoral.