Cruce de señalamientos entre el ministro Andrade y el diputado Richards por licitación millonaria para la cinta costera

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, en un acto del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, este sábado 1 de noviembre, lanzó declaraciones que encendieron nuevamente el episodio de confrontación pública con el diputado independiente Betserai Richards.

Al ser consultado por los medios sobre el proyecto de licitación de 26.1 millones de dólares para la renovación de la Cinta Costera y la Calzada de Amador, el ministro de Obras Públicas dijo: “Esa pregunta me la hace por las declaraciones del diputado mentiroso, Betserai, el que fue a mi oficina para pedirme un contrato para una compañía. Mira, él vuelve y se equivoca”, afirmó Andrade, quien defendió el proceso de licitación de este proyecto.

El ministro recordó que hace tres años el proyecto fue licitado por 33 millones de dólares, mientras que actualmente, con un alcance mayor, se está licitando por 26 millones, es decir, siete millones menos que el precio anterior.

“Se trata de un proyecto más civil que de recuperación de áreas verdes. Vamos a rehabilitar el tramo marino completo, que no ha recibido mantenimiento en más de 10 años”, explicó Andrade.

Además, destacó que se intervendrá la escollera del Causeway, en la Calzada de Amador, que tampoco ha recibido mantenimiento en más de una década. El proyecto contempla un 30% de trabajos fijos y un 70% de obra por cantidad, es decir, que si no se hace, se disminuye el monto del contrato.

Esta licitación no solo contempla labores superficiales de limpieza y ornato, sino una intervención completa, rehabilitación estructural, supervisión constante y protocolos operativos en tiempo real, según la institución.

El ministro admitió que la licitación tardó más de lo previsto en salir, pero justificó la demora: “La debía haber sacado a licitación antes, pero queríamos hacer una obra bien hecha y que cumpliera con su cometido, porque es una obra proyectada para tres años. No es 26 millones en un año, son 26 millones en tres años. Y cumple perfectamente con ese precio”.

Sobre los plazos, Andrade indicó que la licitación ya está publicada en PanamáCompra, pero que aún no se ha adjudicado, ya que no se han presentado propuestas ni se han subido los precios finales.

Actualmente, en el acto de homologación participaron unas 30 empresas interesadas, mientras que el acto de licitación está previsto para el próximo 17 de noviembre.

Richards cuestionó proyecto

En la última semana de sesiones en el pleno de la Asamblea Nacional, el diputado Richards manifestó su indignación por la reciente muerte de 12 estudiantes en la comarca Ngäbe-Buglé, lo que desató fuertes críticas contra la gestión de varios ministros del Gobierno.

“La muerte de 12 estudiantes en la comarca contrasta mucho con este despilfarro que existe, como en Villa Diplomática con 7 millones de dólares, o los 26 millones que van a usar para el mantenimiento de la Cinta Costera. Veintiséis millones de dólares para guiras (cortagramas), rastrillos y regar las plantas”, cuestionó.

Indicó que “estos son otros de los gastos heredados del gobierno pasado y que este gobierno le va a dar continuidad”.

Las declaraciones se dieron en el marco de la reciente licitación del MOP para el mantenimiento de las áreas verdes de la Cinta Costera.

“Basta o renuncian, o el presidente debe destituir a los ministros responsables, porque no podemos seguir repitiendo muertes en la comarca por falta de puentes. En Panamá hay suficiente dinero para evitar este tipo de tragedias”, advirtió.

No obstante, ante las últimas declaraciones de Andrade, el diputado indicó que “el ministro del MOP vuelve a repetir la misma mentira que dijo hace algunos meses, sin ninguna prueba en mano ni sustento”.

Según Richardes: “cada vez que denunciamos algún intento de hacer negocios para empresas de sus amigos, a través de fondos públicos del MOP, el ministro repite el mismo guion que le dieron en Presidencia. El ministro argumenta una mala práctica que seguramente empleó con su empresa cuando licitaba millones de dólares con el gobierno pasado del PRD (Partido Revolucionario Democrático)”.

El diputado también señaló que han solicitado que denuncie a su antecesor en el MOP —el exministro Rafael Sabonge— y no lo ha hecho.

“Le hemos pedido que audite los fondos que manejó el MOP del PRD y no lo ha hecho. Lo único que sí sabe hacer es mentir descaradamente”.

Aclaró que es falso que en alguna reunión con el titular de Obras Públicas le haya pedido favoritismo para alguna empresa.