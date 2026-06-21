¿Cuánto gastará Panamá en alimentación durante la Asamblea General de la OEA?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más allá de los discursos diplomáticos y las reuniones de alto nivel que se llevarán acabo en Panamá por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, uno de los detalles que más llama la atención de los $9.2 millones destinados al desarrollo del evento, son los gastos en alimentación.

Los números muestran cifras considerables.

Por ejemplo, la cena de bienvenida para 200 invitados fue presupuestada en $70,000, lo que equivale a $350 por persona. El menú contempla nueve bocadillos salados, tres dulces, además de la decoración, ambientación y el servicio de atención.

Sin embargo, el almuerzo más costoso será el destinado a los jefes de Estado y cancilleres en la Presidencia de la República. Para una asistencia estimada de 40 personas se destinaron $50,000, es decir, $1,250 por cada comensal.

La diferencia se aprecia mejor al comparar el costo por invitado. Mientras la cena de bienvenida fue presupuestada en $350 por persona, cada asiento en el almuerzo para jefes de Estado y cancilleres costará $1,250. En otras palabras, cada comensal del almuerzo en el Palacio de Las Garzas, representa un gasto adicional de $900 respecto a cada invitado de la cena.

De hecho, los 40 asistentes previstos para el almuerzo consumirán prácticamente el mismo presupuesto que requerirían 143 invitados a la cena de bienvenida.

La cifra supera ampliamente el costo de otros encuentros previstos para la misma semana. El almuerzo de los jefes de delegación, programado en la Cancillería para unas 100 personas, tendrá un costo de $60,000, equivalente a $600 por invitado.

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Mientras tanto, el almuerzo para primeras damas y acompañantes fue calculado en $25,000 para 60 asistentes, poco más de $416 por persona.

Los gastos de alimentación no terminan allí.

El contrato también contempla dos refrigerios diarios para 1,500 personas durante cinco días por $150,000, además de una estación permanente de café valorada en $87,500.

Entre cenas, almuerzos, refrigerios y café, la organización prevé gastar $442,500 en alimentos y bebidas.

Cabe resaltar que el pasado 16 de junio de 2026, el Consejo de Gabinete autorizó la contratación directa, por la vía excepcional, del Consorcio Panamá, un holding integrado por Festieventos y Magic Dreams.

La 56ª Asamblea General de la OEA se llevará a cabo del 22 al 24 de junio de 2026 en el Centro de Convenciones Atlapa.